На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота "Перекоп"

В пункт базирования Тихоокеанского флота, камчатский город Вилючинск, прибыл учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". Его встретили командующий Подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев, представители администрации города, краевого военного комиссариата и другие.

"Перекоп" с курсантами военно-морских учебных заведений на борту вышел в дальний поход из Кронштадта 23 августа. Он уже совершил межфлотский переход Северным морским путем из Североморска на Камчатку. После непродолжительной стоянки корабль отправится во Владивосток.

- В данный момент на учебном корабле премудрости морской науки познают 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. На Камчатке корабль примет еще и воспитанников Владивостокского Нахимовского военно-морского училища, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

На борту "Перекопа" будущие моряки осваивают штурманскую дисциплину, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке, несут вахты как дублеры вахтенных офицеров.

Кстати, в прошлом году корабль "Перекоп" совершил дальний поход, во время которого за 250 суток преодолел более 40 тысяч морских миль и впервые прошел по Северному морскому пути. На его борту "Перекопа" практику прошли более тысячи курсантов военно-морских учебных заведений ВМФ.

Справка "РГ"

"Перекоп" - учебный корабль проекта 887, входит в состав Балтийского флота. Длина его корпуса - 138 метров, полное водоизмещение - 7200 тонн. Принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.