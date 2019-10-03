Путин поручил МЧС провести внеплановые учения

Новости

Новый Toyota RAV4 оказался не так плох, как говорили шведы 16:10
Путин оценил отношения с Казахстаном 16:06
Lada Vesta с "роботом" оказалась никому не нужна 16:00
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса 15:59
Пермский суд смягчил приговор соучастнику избиения DJ Smash 15:57
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег 15:55
На Кубани спасатели ликвидировали последствия "аварии" поезда 15:54
Как в Италии ответили на пошлины в отношении пармезана 15:54
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса 15:44
Пушков: Фейками о вмешательстве России американцы довели себя до истерики 15:42
В Перми во время дорожных работ погибла женщина 15:42
Зобнин получил травму на тренировке 15:37
В Саранске школьники сбежали в Чернобыль после просмотра фильма 15:36
Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа 15:34
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
На Ставрополье сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков 15:20
Путин назвал Иорданию очень важным партнером 15:17
Владельца "112.Украина" допросили по статьям о терроризме 15:15
В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса 15:15
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ 15:13
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок "Аватара 2" 15:13
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном 15:05
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо 15:04
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 14:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил МЧС провести внеплановые учения

Текст: Кира Латухина
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.
Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости
Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости

Правительству совместно с МЧС предстоит до марта 2020 года внести поправки, предоставляющие постоянный и бесплатный доступ МЧС к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А также предусмотреть ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин потребует доклад о работе с гражданами, пострадавшими от паводка

Правительству совместно с МЧС нужно рассмотреть вопросы о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность участков, подвергшихся негативному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения признаны непригодными, - после получения собственниками социальных выплат, передачи им жилых помещений. А также рассмотреть вопрос о сравнительной оценке финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и (или) возмещения ущерба в случае их отсутствия.

Правительству совместно с властями Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области для ликвидации последствий паводка, произошедшего в июле-августе, президент поручил принять меры по предоставлению гражданам, утратившим жилье, жилых помещений в соответствии с нормами; организовать ремонт жилья; реализовать право детей на получение образования; организовать работы по оценке ущерба; помочь гражданам в восстановлении печного отопления; оперативно завершить формирование списков пострадавших от паводка и имеющих право на получение выплат, а также граждан, нуждающихся в обеспечении жильем и в капремонте жилья; и в скорейшие сроки восстановить объекты связи, инфраструктуры, административных зданий.

Кроме того, предстоит предоставить субсидии бюджетам Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области на возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам), а также оказание поддержки в восстановлении посевных площадей. Еще глава государства поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам и принять решение о его возмещении, и рассмотреть вопрос о компенсации огородникам.

В Приангарье пострадавшим от паводка выделят еще 2,5 млрд рублей

МЧС поручено провести внеплановые учения и тренировки с привлечением органов власти и организаций с отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Властям Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области следует проинформировать пострадавших от паводка о местах оказания помощи, порядке восстановления документов, праве на выплаты; а также организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким, инвалидам.

Также Владимир Путин рекомендовал главам Амурской области, Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области посетить пострадавшие от паводка территории и пообщаться с гражданами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары