Росгвардейцы на Камчатке выявили ущерб в 200 млн рублей от браконьеров

Ущерб от незаконных действий по добыче биоресурсов, который выявили в текущем году сотрудники Управления Росгвардии по Камчатскому краю, составил более 200 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала во время рабочего визита в Петропавловск-Камчатский директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова.

Отмечалось, что регион, в силу своей территориально расположенности занимает особое место в борьбе с браконьерством. Деятельность росгвардейцев способствует улучшению обстановки в этой сфере. Только в результате операции "Путина-2019" изъято 36817,84 килограмма незаконно добытых лососевых рыб, 3157 килограммов красной икры и 662 килограмма краба.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Росгвардии, в ходе поездки Золотов оценил, как организована служебно-боевая деятельность в регионе и в каких условиях трудятся военнослужащие и сотрудники краевого управления. Главнокомандующий провел совещание с личным составом.

"Впервые в современной истории войск правопорядка мы проводим рабочую поездку по Камчатскому краю, в рамках которой знакомимся с организацией деятельности подразделений Росгвардии, обеспечивающих безопасность на восточных рубежах нашей страны. Подразделения Управления Росгвардии по Камчатскому краю ежедневно доказывают свой профессионализм и эффективность в решении задач по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе", - подчеркнул во время встречи Виктор Золотов.

Кроме того, в Камчатском концертном зале филармонии прошло торжественное мероприятие, где генерал вручил росгвардейцам ведомственные награды. Лучшие из лучших получили медали "За проявленную доблесть", "За заслуги в укреплении правопорядка", "За заслуги в труде", нагрудные знаки "За отличие в службе".

На церемонии награждения присутствовали командующий Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Лиманов, руководители силовых структур региона, представители Камчатской епархии.

"Ваша ежедневная служба требует невероятных сил и энергии, но чувство долга и ответственность, верность присяге и личное мужество позволяют вам решать любые задачи. От имени жителей Камчатки я хочу сказать вам спасибо за тяжелую и опасную, но такую важную работу", - отметил глава региона.