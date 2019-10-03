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03.10.2019 06:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уволен арестованный начальник уголовного розыска УМВД Приморья

Текст: Ольга Журман

Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев уволен со своей должности, сообщает ТАСС. Этот факт агентству подтвердили в пресс-службе управления. Свое место мужчина потерял из-за совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Фото: УМВД России по Приморскому краю
В Приморье арестовали главу угрозыска УМВД

Следствие полагает, что экс-начальник угрозыска края предупреждал знакомого частного предпринимателя, занимающегося рубкой леса, о запланированных правоохранительными органами проверках. И получил за это от того более пяти миллионов рублей в качестве доли от дохода от переработки древесины. Деньги выплачивались с 2018 по 2019 годы.

После задержания Миляева в УМВД проводилась служебная проверка. 26 сентября Фрунзенский районный суд Владивостока продлил ему арест до 29 ноября.

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