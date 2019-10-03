В Хабаровском крае пропали два рыбака

Вертолет со спасателями на борту вылетел на поиски двух мужчин, пропавших в Аяно-Майском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

Обращение с просьбой о помощи поступило в ведомство от районной полиции. Известно, что 28 сентября двое вышли на моторной лодке из бухты села Аян по направлению к бухте Федорова и с тех пор не выходили на связь.

МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на поиски сегодня утром из Хабаровска.

Тем временем

Этим же утром водолазы Дальневосточного отряда МЧС России отправились в район села Виноградовка под Хабаровском. Им предстоит найти пропавшего на Амуре мужчину.