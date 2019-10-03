В Якутии решили исключить из программы капремонта деревянные многоквартирные дома, построенные в середине прошлого века. Тратить деньги на здания, которые через несколько лет могут пойти под снос, посчитали нецелесообразным.

Пока в программу включены более 1800 деревянных зданий - чуть меньше половины общего числа. Суммы сборов на капремонт в таких домах символичны. Как правило, в них по 12-16 квартир, и, по подсчетам министерства ЖКХ и энергетики республики, ежегодно жильцы сдают в среднем 35 тысяч рублей. А чтобы капитально подновить в бараке общедомовое имущество, надо примерно 10 миллионов. Поэтому решено от уплаты взносов людей освободить, а за счет казны проводить поддерживающий ремонт только тех конструкций, которые создают угрозу проживающим.

Высвободившиеся бюджетные средства перенаправят на капитальный ремонт каменных зданий - в Якутии такими называют все, что построены не из дерева. Коммунальному ведомству поручено разработать соответствующую программу.

Аргументируя это решение, глава региона Айсен Николаев отметил:

- Если мы отремонтируем ветхий дом, то автоматически выведем его из программы по сносу аварийного жилья на ближайшие десятилетия. Я за то, чтобы поддерживать деревянный жилой фонд в каком-то приличном состоянии, но в то же время сносить его в ускоренном темпе. Каменный жилой фонд следует ремонтировать, иначе будут серьезные проблемы, и специалисты об этом прекрасно знают.

Среди жильцов "деревяшек" единого мнения на этот счет нет, что вполне естественно. Одни полагают, что лучше потерпеть, но ускорить снос. Другие боятся, что поддерживающий ремонт будут назначать лишь в самых крайних случаях, и жизнь в разрушающихся домах надолго превратится в мучения.

- В нынешнюю-то программу сноса мы никак не попадаем. А следующая начнется только через пять лет - если начнется. Доживем ли до нее? - сокрушается жительница деревянного дома по улице Халтурина Татьяна Нестерова.

Высвободившиеся бюджетные средства перенаправят на капитальный ремонт каменных зданий

Руководитель управления Сайсарского округа Якутска Николай Бястинов считает: наоборот, дожить до сноса будет сложнее, если продолжать капитально ремонтировать бараки.

- Зачастую капремонт выполняется не комплексно, то есть не ремонтируются сразу крыша, фундамент, система отопления, стены, вся "инженерка". Как правило, работы проводятся выборочно: на кровле или фундаменте, электрооборудовании, системах водоснабжения или отопления, что не имеет эффекта. Между тем по формальным признакам после проведения таких ремонтов "автоматом" оттягиваются и сроки признания домов аварийными, - отмечает он.

Выполнение программы капремонта многоквартирных домов из-за нехватки денег срывается. В соответствии с ней в 2019 году предстояло отремонтировать 826 жилых зданий на 5,3 миллиарда рублей. Фактически же, по данным регионального Фонда капремонта, сумма собранных взносов и средств бюджетной поддержки составила всего 754 миллиона. Этого хватает на 225 многоэтажек.

Перенаправление всех средств из казны на каменный жилой фонд, конечно, ускорит процесс. Но на поддержку временной жизнеспособности бараков деньги надо будет искать в тех же бюджетах. И немалые. Недавно, к примеру, в три дома по улице Якутской в столице республики запустить тепло удалось лишь с третьей попытки. Горячая вода хлестала изо всех дыр. На замену прогнивших инженерных сетей мэрия выделила 1,2 миллиона рублей. По сути, это и есть поддерживающий ремонт.

Прямая речь

Дмитрий Садовников, министр ЖКХ и энергетики Якутии:

- Министерство ведет разработку программы, которая позволит поддерживать такие дома до их сноса для обеспечения безопасности проживания наших граждан. При этом мы считаем, что реализация программы должна проходить при непосредственном участии муниципалитетов. Такая практика существует. К примеру, мэрия города Якутска из муниципального бюджета выделяет средства на поддерживающий ремонт деревянных домов. Разрабатываемая программа может стать дополнительной поддержкой органам местного самоуправления. Вообще же считаю, что деревянные дома необходимо признавать аварийными. В период с 2013 по 2017 год в Якутске удалось снести и расселить 226 домов, а 166 признаны аварийными и включены в программу переселения.