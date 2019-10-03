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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Одна десятая

В Приморье решили изменить районный коэффициент к зарплате
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 222(7980)
В Приморском крае власти намерены снизить районный коэффициент к зарплате работников бюджетной сферы с 1,3 до 1,2. При этом обещают увеличение им окладов на десять процентов. Но согласовать решение с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений не удалось: жесткую позицию заняли профсоюзы.

Первый вице-губернатор края Вера Щербина объяснила, что такой ход "позволит высвободить часть средств для решения социальных вопросов в Приморье". Это скупое сообщение только подлило масла в огонь.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Бюджетникам повысят зарплату

Дьявол, как оказалось, кроется в межбюджетных трансфертах и в решении начислять к окладу районный коэффициент не 1,2, а 1,3, которое приняли депутаты краевого Совета народных депутатов еще в 1991 году.

- По закону источником выплаты зарплаты являются средства как федерального, так и краевого бюджетов. Всем федеральным бюджетникам, работающим в Приморье и получающим часть зарплаты за счет субвенций, начисляется коэффициент 1,2, и в этом объеме федеральный бюджет дает нам на них средства. Доплата оставшейся части районного коэффициента идет из краевого бюджета, что обходится в 1,5 миллиарда в год. А мы могли бы эти средства получать из федерального бюджета, вложив десять процентов в размер оклада, - объясняет директор департамента финансов Наталья Снитко.

Коэффициент 1,3 платят в Приморье почти 28 лет. Что вдруг изменилось? Стали лучше считать деньги, поясняют в департаменте финансов. Кроме этого, Приморский край получил ряд замечаний от Счетной палаты и других ревизионных федеральных структур по поводу обращения с субвенциями. Да, какое-то время на это закрывали глаза, но с 2020 года край обязан устранить недостатки.

Мнения

PRO

Вера Щербина, вице-губернатор Приморского края:

- Снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на десять процентов за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям - в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. При этом краевые средства высвобождаются и могут быть направлены на улучшение социальной сферы. Могу ответственно заявить - никакого снижения заработной платы не будет. В документе есть отдельный пункт, который гарантирует недопущение этого.

Общая сумма средств, которые нам будут компенсированы из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Высвободившиеся краевые деньги сможем направить на детские сады, школы, дворы, дороги.

Светлана Красицкая, и.о. директора краевого департамента труда и социального развития:

Фото: iStock
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- Субвенции дает федеральная власть на исполнение своих полномочий, но мы не можем из этих денег платить коэффициент 1,3, поскольку повышенные обязательства субъекта Федерации в сфере оплаты труда обеспечиваются самим субъектом. Предлагаемое администрацией края решение о снижении районного коэффициента касается только краевых бюджетных учреждений, то есть тех, где работодателем является губернатор. Работодатели компаний других разных форм собственности могут по-прежнему применять коэффициент 1,3.

С точки зрения законодательства мы уже можем принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны социального партнерства его поддержали (администрация Приморского края и ряд работодателей. - Прим. ред.). После доработки, вполне возможно, именно его мы и примем. Все это сделать нужно до 15 ноября, потому что работники должны быть предупреждены [об изменениях] за два месяца.

CONTRA

Владимир Исаков, председатель Федерации профсоюзов Приморья:

- Увеличение оклада на десять процентов - это разовая временная компенсация, а если мы посмотрим на этот вопрос в разрезе нескольких лет да с учетом инфляции, то вывод однозначен: работники приморских бюджетных предприятий проиграют от снижения районного коэффициента. Почему у наших соседей по региону не инициируют его снижение? Потому что понимают негативные последствия этого шага!

Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов:

- Сегодня, когда борьба с бедностью обозначена президентом страны как приоритетное направление, недопустимы действия, которые могут привести к ухудшению положения работников и их семей. Закрепление населения в регионе, повышение качества жизни как одна из целей Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года невозможны без реального увеличения их доходов.

Фото: iStock
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Светлана Кожухарь, глава Приморского профсоюза работников жизнеобеспечения:

- Муниципалитеты не потянут надбавку в десять процентов к окладам. Например, в Лазовском районе уже установлен коэффициент в размере 1,2 с 1 января 2020 года. Про увеличение оклада в постановлении № 379, принятом местной властью, ничего не сказано. Есть опасения, что муниципалитеты начнут переводить работников бюджетной сферы на 0,5 и даже 0,25 ставки.

 И, кстати, работодатели внебюджетной сферы Приморья уже потирают руки в надежде снизить коэффициент до 1,2. В Гострудинспекцию звонят представители предприятий, владельцы которых уже "забрасывают удочку" о пересмотре колдоговоров и положений об оплате труда с учетом нового коэффициента в 1,2. Это еще раз подтверждает, что снижение районного коэффициента затронет все работающее населения Приморья.

Максим Саенко, юрисконсульт Федерации профсоюзов Приморья:

- Трудовой кодекс позволяет власти принимать любые решения, которые она считает нужными, поэтому администрация сейчас может пойти против мнения общественности и принять спорное решение на свой страх и риск.

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