Новости

Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса 15:44
Пушков: Фейками о вмешательстве России американцы довели себя до истерики 15:42
В Перми во время дорожных работ погибла женщина 15:42
Зобнин получил травму на тренировке 15:37
В Саранске школьники сбежали в Чернобыль после просмотра фильма 15:36
Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа 15:34
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
На Ставрополье сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков 15:20
Путин назвал Иорданию очень важным партнером 15:17
Владельца "112.Украина" допросили по статьям о терроризме 15:15
В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса 15:15
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ 15:13
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок "Аватара 2" 15:13
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном 15:05
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо 15:04
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии 15:00
Лавров: Во многом из-за США события в Персидском заливе подошли к опасной черте 14:53
Рогозин озвучил планы по выпуску ракет "Ангара" 14:51
Осужденного за взятки экс-мэра Копейска не выпустили по УДО 14:50
Неисправность МС-21 связана с некорректной работой индикатора выхода шасси 14:50
На Алтае при взрыве газового баллона погиб человек 14:48
Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке 14:36
В Ингушетии из-под конвоя сбежал фигурант дела о вымогательстве 14:34
В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса

Текст: Екатерина Дементьева

Жителя Улан-Удэ сняли с авиарейса Улан-Удэ - Москва за пьяный дебош.

Как уточнили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, 61-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал буянить на борту самолета. Командир судна вызвал полицию к борту и отказался везти пьяного пассажира.

Задержан телефонный террорист, "заминировавший" аэропорт Платов

Транспортные полицейские доставили гражданина в дежурную часть, составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Также дебошира оштрафовали на 600 рублей и провели с ним профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия Улан-Удэ Дебоши в самолетах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары