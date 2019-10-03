В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса

Жителя Улан-Удэ сняли с авиарейса Улан-Удэ - Москва за пьяный дебош.

Как уточнили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, 61-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал буянить на борту самолета. Командир судна вызвал полицию к борту и отказался везти пьяного пассажира.

Транспортные полицейские доставили гражданина в дежурную часть, составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Также дебошира оштрафовали на 600 рублей и провели с ним профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.