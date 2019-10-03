Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств. По его словам, текущие виды работ она должна проводить за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром, сообщает ТАСС.

Средства выделялись для реставрации дорог, а не для "реставрации ям", считает полпред. Его также удивило, что одни дороги готовы на 70 процентов, другие - на 20-30. Объяснение, что летом почти беспрестанно лил дождь, его не устроило.

Полпред также отметил, что у мэрии и региональной ГИБДД "должна быть одна позиция, а потом эта позиция должна совпадать с интересами горожан в полном объеме".

Справка "РГ"

Во Владивостоке сейчас идет масштабный ремонт дорог, который, как объясняют в мэрии, нельзя было провести летом в таком масштабе из-за частых в этом году тайфунов. Ремонт сразу на нескольких улицах, а также земляные работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, значительно усложнили передвижение транспорта по городу.