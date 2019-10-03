Балаковская АЭС наградила школьников - победителей конкурса Росатома

1 октября в рамках большого праздника, посвященного Дню пожилого человека, в Городском дворце культуры в Балакове состоялось награждение участников муниципального этапа конкурса "Слава Созидателям!"

На сцену - получить заслуженные дипломы и подарки от Росатома - вышли около 50 балаковских мальчишек и девчонок, ставших лауреатами и дипломантами творческого проекта Общественного совета Госкорпорации "Росатом" и концерна "Росэнергоатом", который реализуется в городе Балаково при поддержке Балаковской АЭС. В этом году учащиеся всех возрастов 47 образовательных учреждений Балаково и Балаковского района представили творческие работы в новом формате. Они писали сочинения по следующим темам: "Вклад моей семьи в создание атомной отрасли", "Слава Созидателям атомной отрасли", "О Созидателях атомного ледокольного флота".

Не удивительно, что в семьях школьников, решившихся на участие в конкурсе, рассказывающем о ветеранах атомной отрасли, трепетно относятся к званию "атомщик" и чтут преемственность профессии - от деда к отцу, от отца к сыну. Своими работами ребята увековечивают живую историю становления и развития Балаковской атомной станции и родного города, хронику пяти великих комсомольских строек Балакова. Они рассказывают интересные истории о том, как бабушки и дедушки, папы и мамы строили предприятие столь великого масштаба, вложив свой труд и душу в то, чтобы атомная энергетика в нашей стране развивалась и создавала перспективное будущее.

Одиннадцатиклассница-лицеистка Дарья Евтехова поделились, почему ей было интересно работать над темой конкурса "Вклад моей семьи в создание атомной отрасли": "Это прекрасная возможность познакомиться со своей семьей ближе, понять, чем жили бабушки, дедушки, папы, мамы. Мою семью с полным правом можно назвать семьей атомщиков, потому что большинство из родственников работали и работают на нашей атомной станции. Дедушка строил АЭС, бабушка работала в санатории-профилактории, а папа - главный инженер 4 блока станции. Я подсчитала, что в общей сложности наша семья работает на атомной станции более полувека. Это хорошее число - с детства я росла в атмосфере приверженности к профессии атомщика, поэтому учусь и надеюсь продолжить семейную династию достойно".

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС