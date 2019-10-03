Эксперты ФАС провели совещание на АПЗ

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина 26 сентября состоялось выездное заседание экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России. Задача - обсудить выполнение плана работысовета на 2019 год и выработать конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы действующего законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

В заседании приняли участие заместитель руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк, руководитель УФАС Нижегородской области Ленар Шафигуллин, министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. Принимал высоких гостей генеральный директор АПЗ, депутат заксобрания области, член экспертного совета Олег Лавричев.

Эксперты обсудили вопросы, непосредственно касающиеся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассмотрели проект предложений о внесении изменений в ФЗ-275 и другие нормативно-правовые акты.

- Сегодня очень важно сломать административные барьеры, которые вырастают из желания излишне контролировать эту отрасль, проистекают из устаревших актов, не успевают за процессами технического переоснащения, не соответствуют тому уровню автоматизации, который есть на современных производствах, таких как АПЗ, - прокомментировал цель заседания замруководителя ФАС РФ Даниил Фесюк. - Мы постоянно мониторим ситуацию в оборонной промышленности. Как только появляются какие-то вопросы, мы сразу включаем их в повестку заседания, чтобы впоследствии решить.

В Нижегородской области 50 предприятий ОПК. Для многих актуальны вопросы доработки законодательства в сфере ГОЗ, чем и занимается ЭС. - Среди экспертов - представители различных холдингов, федеральных ведомств. Для нас важно, что Олег Лавричев входит в ЭС, потому что это возможность на федеральном уровне заявить о проблемах, которые затрудняют своевременное выполнение ГОЗа, и расширить возможности предприятий по увеличению объема выпуска продукции, - отметил министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов.

- Предложения по совершенствованию нормативных актов и федерального закона, подготовленные членами ЭС, жизненно необходимы. Они грамотно сформулированы и юридически проработаны, - отметил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.Олег Лавричев доложил на заседании о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации заданий государственного оборонного заказа на АПЗ, и высказал предложения по их разрешению.

- Все актуальные вопросы, касающиеся правоприменения тех или иных норм закона, сегодня прозвучали. Например, ответственность за качество комплектующих и материалов по действующему законодательству возложена на предприятия, которые выпускают конечную продукцию, хотя в цепочке кооперации может быть много комплектаторов. Мы обсудили, что было бы логично эту ответственность распределить адресно на всех участников процесса. Обсуждался вопрос формирования состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗа. Говорили о сходах на периодических испытаниях. Всеми экспертами было поддержано, что предприятия, которые проводят периодические испытания, призванные выявлять дефекты запредельными режимами, не должны нести административную ответственность за сходы. Все наши предложения были учтены ЭС и внесены в протокол заседания, - отметил Олег Лавричев.

Для гостей была организована экскурсия по музею истории предприятия, где присутствующие ознакомились с основными вехами развития АПЗ, выпускаемой продукцией и заслугами руководителей. - Мне очень хочется, чтобы у сегодняшнего заседания были конкретные практические результаты, так как муниципалитет Арзамаса абсолютно зависим от того состояния, в котором находятся оборонно-промышленные предприятия города, - отметил важность мероприятия мэр Арзамаса Александр Щёлоков.

Посетили эксперты и производственные подразделения. В механических цехах наглядно представлена реализация программы технического переоснащения мощностей. Помещения переоборудованы с учетом новейших достижений инженерной инфраструктуры. Современные станки, новые технологии, многофункциональные высокоточные обрабатывающие центры. В сборочных цехах динамически настраиваемые гироскопы - сердце летательных аппаратов, разработанные на АПЗ, - собираются в стерильных условиях. Несмотря на молодость, многие сотрудники обладают патентами на собственные разработки, успешно применяющиеся в современных образцах вооружения.

- Сегодня на заводе мы увидели интеграцию того доброго советского, что было в развитии ОПК, и новаций, которые появились в отрасли за последние 10-15 лет, - отметил председатель Экспертного совета (ЭС) Федеральной антимонопольной службы России Сергей Маев. - Здесь настолько тщательно наведен порядок, так по-хозяйски созданы новые производства, обстановка созидания, радости от труда, которая должна присутствовать в коллективе, живущем интересами страны. А секрет - в постоянстве руководства предприятием: за 62-летнюю историю всего третий руководитель. В советское время на заводе трудились 19 тысяч человек, сейчас - около 7 тысяч, а объем производства в денежном выражении в сопоставимых ценах стал втрое выше. Надо брать пример с таких предприятий. Замечательно, что именно здесь мы проводим Экспертный совет.

В завершение мероприятия члены ЭС поблагодарили генерального директора АПЗ Олега Лавричева за радушный прием. А председателю Совета Сергею Маеву была вручена медаль Федеральной антимонопольной службы России "За защиту конкуренции".По итогам заседания все конкретные предложения, выработанные ЭС, будут направлены в соответствующие органы федеральной власти для дальнейшего отражения в законах и других нормативно-правовых актах.

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