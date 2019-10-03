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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

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Матч звезд АСБ пройдет на арене "Салавата Юлаева"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 222(7980)
Матч звезд-2020 Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) пройдет в Уфе. Теперь об этом можно говорить официально. Накануне соответствующее соглашение подписали председатель наблюдательного совета АСБ, министр юстиции РФ Александр Коновалов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Звездные матчи являются неотъемлемой частью календаря АСБ с первого сезона. Место их проведения меняется каждый год: ближайший состоится 1 февраля на восьмитысячной "Уфа-Арене", где своих соперников обычно принимает хоккейный "Салават Юлаев".
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- В последние годы мы осознанно стараемся выбирать города более-менее вдали от больших столиц, которые уже трудно чем-нибудь удивить, - объяснил выбор Уфы Александр Коновалов. - Опыт Орла, Магнитогорска, Великого Новгорода показывает, что там наши Матчи звезд - по-настоящему яркие события. Залы буквально ломятся от болельщиков. С этой точки зрения, в Уфе нам, возможно, удастся перейти на новый уровень в плане организации. С одной стороны, мы имеем огромный интерес региона к событию любительского формата, с другой - огромную арену. Это профессиональный восьмитысячник. Нас ждет профессиональная организация непрофессионального мероприятия. Рассчитываем, что кумулятивный эффект окажется принципиально новым. И в дальнейшем мы сможем сочетать искренний интерес к событиям из любительского спорта и профессиональный подход к организации таких зрелищ.

Вчера были представлены эмблема и стиль Матча звезд-2020 АСБ. Разумеется, лейтмотивом в обоих случаях стала тематика башкирского меда. Центральный персонаж логотипа - пчела с мячом, а в оформлении стиля использованы медовые соты.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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