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03.10.2019 23:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Набережная Урала будет доступна для маломобильных оренбуржцев

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Обновленная набережная реки Урал в Оренбурге будет доступна для всех - в том числе для мам с колясками и маломобильных жителей. Завершить реконструкцию планируется к маю следующего года.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, губернатор региона Денис Паслер проинспектировал ход работ на спуске к Уралу и городской набережной.

- Необходимо подумать об отдыхающих с маленькими детьми и маломобильных горожанах, для которых спуск по лестницам с колясками проблематичен, - обратил внимание руководства города Денис Паслер. - Мы недавно обсуждали планы по ремонту дорог областного центра. Среди дорожных объектов не было улиц Бурзянцева и Набережной. А по ним люди будут подъезжать к автостоянке, чтобы, минуя длинные лестницы, попасть на набережную. Сюда должны вести хорошие подъездные пути. Набережная должна быть доступной всем жителям Оренбурга.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
В 2020 году на дороги Оренбурга потратят 1,3 млрд рублей

Лидер региона поручил включить улицы Бурзянцева и Набережную в план дорожных работ на будущий год. Третью очередь набережной планируется сдать в ноябре.

Напомним, что реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Сейчас на спуске к Уралу уложены новые ступени и монтируется гранитное ограждение верхней смотровой площадки. Губернатор поручил привести в порядок стены основания смотровой площадки, пока на спуске не началась установка перил, и обсудил с участниками осмотра варианты остекления верхнего грота.

В этом году на спуске будет выполнено 80-90 процентов всех работ. Завершат реконструкцию уже в следующем году: открыть объект планируется в мае.

Кстати

Денис Паслер обратил внимание городских властей на состояние старого спуска, ведущего вниз к Уралу от Елизаветинских ворот. Глава региона поручил запланировать его ремонт на 2020 год.

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