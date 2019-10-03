Пермский суд смягчил приговор соучастнику избиения DJ Smash

Сегодня Пермский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции и смягчил приговор Сергею Ванкевичу, который является фигурантом уголовного дела об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash ).

Как пояснили "РГ" в Пермском краевом суде, осужденному было заменено отбытие срока в колонии-поселении на ограничение свободы.

Напомним, что Сергей Ванкевич вместе со своим другом экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым избили Андрея Ширмана в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми за отказ сделать коллективное селфи. У музыканта были диагностирован перелом челюсти, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Каждый из нападавших был приговорен судом к двум годам колонии-поселения