В Кировской области трехлетний мальчик сломал ноги на карусели

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка на неисправной карусели, сообщило в четверг СУ КР по региону.

Вечером 8 августа в поселке Пижанка на детской площадке трехлетний ребенок, крутясь на неисправной карусели, зацепился за металлический обломок руля и получил тяжелые повреждения - переломы костей ног и другие травмы. По данному факту была проведена доследственная проверка, которая показала, что за детской площадкой плохо следили чиновники местной администрации. Зная, что карусель не исправна, они халатно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей и не отремонтировали ее вовремя. Что и стало причиной ЧП.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и конкретных виновных.