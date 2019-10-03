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03.10.2019 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье наградили лучших педагогов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В преддверии Международного дня учителя в Оренбуржье чествовали лучших педагогов области. В этом году награды получили 94 работника образования.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Среди них - учителя, удостоенные премии Правительства РФ за достижения в педагогической деятельности, лауреаты премии губернатора Оренбуржья и победители конкурса работников дошкольной сферы.

Вручая награды, губернатор области Денис Паслер отметил, что развитие системы образования, создание условий для обучения подрастающего поколения оренбуржцев - приоритет социальной политики региона.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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- Наши задачи - открывать новые детские сады и современные школы, совершенствовать систему профессионального образования, заботиться о повышении заработной платы учителей и престижа профессии педагога, - подчеркнул он. - В этом году в регионе проведен капитальный ремонт 22 образовательных организаций в 17 муниципалитетах, отремонтировано 25 спортивных залов сельских школ. Продолжается строительство двух новых школ - в поселке Домбаровском и в селе им. 9 Января Оренбургского района. Начато проектирование школы в Южном поселке Оренбурга.

Губернатор напомнил о поставленной главой государства задаче - обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. Страна должна войти в топ-10 в мире по качеству общего образования уже в ближайшие годы. Глава региона отметил высокий профессионализм педагогов области.

- Подтверждение этому - победа наших молодых учителей и управленцев в прошедшем учебном году во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют", а также методистов и педагогов дополнительного образования - в финале Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", - заявил Паслер. - Третий год подряд наши педагоги дошкольного образования лидируют в конкурсе "Воспитатели России". По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года у региона 140 стобалльных результатов.

Фото: Николай Гагарин
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Кроме этого, область активно включилась в национальное чемпионатное движение "Абилимпикс" и международных соревнований "Worldskills". В 2018 году в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" оренбургская команда завоевала два "серебра", две "бронзы" и три медали за мастерство, в 2019 году - два "серебра" и четыре "бронзы".

Активно модернизируется и система дошкольного образования региона.

- В первую очередь, это строительство яслей и детских садов. К 2021 году должна быть достигнута стопроцентная доступность образования для детей от двух месяцев до трех лет. В текущем году будет построено и введено в эксплуатацию 19 детсадов в девяти территориях, - заверил губернатор.

Поздравив педагогов с наступающим Международным днем учителя, лидер региона пожелал им успехов в работе, здоровья и благополучия.

- Впереди у нас много работы. Я уверен, мы справимся: потому что есть профессиональная команда, искренний интерес к делу и все необходимые ресурсы для решения больших задач, стоящих перед отечественным образованием, - резюмировал Паслер.
 

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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