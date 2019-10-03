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03.10.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми на пассажирский автобус рухнуло дерево

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Авария случилась в микрорайоне Парковый Фото: ВК "Мой город - Пермь" Авария случилась в микрорайоне Парковый Фото: ВК "Мой город - Пермь"
Авария случилась в микрорайоне Парковый Фото: ВК "Мой город - Пермь"

Сегодня в Перми на автобус маршрута № 66 упало дерево, при этом никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщили в городской администрации.

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Инцидент произошел в микрорайоне Парковый на улице Энгельса. Сильный порыв ветра раскачал большое дерево на обочине дороги и оно сломалось, рухнув при этом на проезжавший рядом автобус. Удар пришелся на кабину, но никто не пострадал. Водитель открыл двери, и пассажиры вышли на улицу.

Выяснилось, что обломки дерева пробили бензобак, но топливо не воспламенилось. Сейчас рухнувшее дерево убрано, движение по улице восстановлено.

В администрации Перми сообщили, что в городе планомерно убирают старые деревья, представляющие опасность.

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