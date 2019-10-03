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03.10.2019 17:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре на "World Halal Day" открылась международная выставка

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Самаре на площади Куйбышева в рамках международного экономического форума "Всемирный день халяль" (World Halal Day) открылась выставка.
В Самарской области работает много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области В Самарской области работает много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области работает много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, с 3 по 5 октября в Самарской области проходят World Halal Day и Волжский инвестиционный саммит.

Познакомиться с продукцией крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль на выставку пришли первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также другие высокие гости всемирного форума.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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В качестве экспонентов на выставке представлено более 200 производителей товаров и услуг халяль. Среди них немало и самарских предприятий: мясокомбинат "Шатлык", чья продукция представлена в Татарстане, на Северном Кавказе и Поволжье, "Сызранский мясокомбинат", который занимается производством колбасных изделий более ста лет, жигулевская кондитерская фабрика "Услада", а также крупнейшая самарская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции "Кухмастер", известная в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С, организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории.

Ожидается, что выставку посетят более 5000 человек, в том числе - главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- В Самарской области хорошо развита индустрия халяль, у нас много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. И сегодня они готовы поставлять свою продукцию на международный рынок. Уверен, на саммите будут налажены плодотворные взаимовыгодные контакты, - отметил Виктор Кудряшов.

В свою очередь, Джинна Мохамед поблагодарил правительство Самарской области за помощь в организации саммита.

- Необходимо привлечь внимание к Самарскому региону. Считаю, что Самара может стать хабом - логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сегодня сделан, - сказал он.

Компенентно

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Первый в истории России "Всемирный день халяль" и Волжский инвестиционный саммит - открыты! Вслед за Сеулом, Сингапуром и Лондоном эстафету проведения этого крупнейшего события приняла Самара. Более 500 участников из 16 стран Европы, Азии, Америки и Африки приехали к нам, чтобы обменяться опытом и заключить выгодные сделки. Проведение саммита в Самарской области даст возможность нашей продукции выйти на глобальный рынок, а также позволит привлечь инвесторов, благодаря которым будут открыты новые производства и созданы дополнительные рабочие места. Благодарю партнеров из World Halal Day и Международной ассоциации исламского бизнеса за выбор нашего региона и желаю успехов всем участникам!

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Международная выставка в рамках World Halal Day объединила десятки компаний-поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль. В течение трех дней участники ярмарки смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. Уверен, что проведение форума и саммита в Самарской области будет содействовать увеличению экспорта наших предприятий в страны арабского мира, в том числе в рамках развития нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а регион сможет привлечь инвесторов из исламских стран для реализации проектов на территории области.

Справка "РГ"

В Самарской области власти уделяют особое внимание вопросам поддержки инвесторов. В режиме "одного окна" в регионе с ними сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций. Его работу курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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