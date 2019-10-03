В Саранске школьники сбежали в Чернобыль после просмотра фильма

Оперативно найти двух девятилетних мальчиков удалось полицейским столицы Мордовии. Дети были обнаружены спустя полтора часа после сообщения об их пропаже. Школьники собирались поехать в Чернобыль.

Как сообщило МВД по региону, информация об исчезновении двух друзей-одноклассников поступила в дежурную часть саранского отдела полиции №4 накануне около 18 часов 30 минут. Вернувшись домой после школы, ребята переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из мальчиков оставил родителям записку, сообщив о том, что уехал.

На поиски детей был поднят весь личный состав городского УМВД. К счастью, уехать беглецы не успели - друзей обнаружили в центральной части Саранска.

- С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости, - пояснили в пресс-службе МВД по РМ. - Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием.

Семьи, в которых воспитываются мальчики, являются благополучными. Сейчас с детьми и их родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.