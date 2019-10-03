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03.10.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы

Текст: Юлия Мякишева

Ученые из Института мировой истории Общества Макса Планка в Йене (Германия) проанализировали останки людей (зубы) из десяти захоронений на территории Европы, датированных XIV - XVII веками. В том числе, из Лаишево. В образцах нашли штамм - прародитель европейской чумы. Точнее, ее вспышки в XIV веке, из-за которой погибло 60 процентов населения Европы.

Фото: http://sko.gov.kz
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Всего ученые изучили 180 экземпляров из Лондона, Тулузы, Бранденбурга-на-Хафеле, Ландсберга-на-Лехе, Манхинга-Пихле, Наббурга, Штарнберга (Германия), Лаишево и Штанса (Швейцария). В 41 зубе нашли чумную палочку Yersinia Pestis. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

- Наша реконструкция показывает, что изолят бактерий LAI009 из Лаишево является предком изолятов бактерий Черной Смерти (так называли одну из вспышек чумы) из Южной, Центральной, Западной и Северной Европы, а также ранее опубликованных изолятов конца XIV века из Лондона и города Болгар. Этот геном отличается только одним нуклеотидом от того, который дал начало смертельной пандемии. Мы интерпретируем LAI009 как наиболее предковую форму штамма, который вошел в Европу во время начальной волны второй вспышки чумы, которая была идентифицирована на сегодняшний день, - говорится в тексте исследования.

Открытие подтверждает, что заболевание пришло в Европу через Восток, и у него есть один источник, то есть, оно не вызвано множеством разных штаммов чумы. Однако исследователи не берутся утверждать, что чума пришла именно из России, потому что данных о ранних вспышках в западной части России нет. Источник и маршрут бактерии остаются гипотетическими.

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