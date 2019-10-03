Андрей Травников договорился об увеличении поставок зерна на экспорт

Новосибирская область планирует полностью завершить уборочную кампанию к концу первой недели октября. На 30 сентября в регионе обмолочено более 98 процентов уборочных площадей зерновых культур - это 1,3 миллиона гектаров. Валовый сбор зерна составил 2,43 миллиона тонн при урожайности 18,7 центнера с гектара. Такую информацию глава региона Андрей Травников представил на заседании правительства страны под руководством премьера Дмитрия Медведева.

Губернатор Андрей Травников особо отметил, что темпы уборки зерновых и технических культур в этом году в два раза выше прошлогодних. Доля продовольственной пшеницы составляет 88 процентов.

По предварительному прогнозу, валовый сбор зерна составит 2,5 миллиона тонн зерна после доработки. Этот объем, обратил внимание Андрей Травников, позволит не только обеспечить внутренние потребности региона, но и направить на реализацию, а том числе на экспорт, около 800 тысяч тонн зерна.

По данным пресс-службы областного правительства, за девять месяцев текущего года за пределы региона отправлено свыше 640 тысяч тонн (92 процента от общего объема вывоза 2018 года), в том числе 140 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

- Вопросы наиболее эффективной реализации профицита зерна мы обсудили с федеральными зернотрейдерами, - сообщил Андрей Травников.

По его данным, речь шла о заключении с сельхозтоваропроизводителями долгосрочных контрактов на поставку зерна. Глава региона отметил, что будущие перспективные рынки сбыта находятся на востоке и юго-востоке нашего континента.

- Для увеличения экспортного потенциала Сибирского федерального округа считаем целесообразным строительство зерновых терминалов на Дальнем Востоке, - предложил Андрей Травников.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих поддержал инициативу руководства Новосибирской области. Российские железные дороги также заинтересованы в перевозке зерновых и удобрений. Минтрансу и Минсельхозу России совместно с основными экспортерами поручено составить "дорожные карты" по развитию перевозки зерна и удобрений в различных направлениях - на Дальний Восток, на территории Азово-Черноморского бассейна и в северо-западном направлении.

Справка

С начала года господдержка областного бюджета позволила предприятиям региона приобрести 1243 единицы техники на сумму около 4,5 миллиарда рублей (более чем на сто единиц и 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом году). Меры господдержки сельхозпроизводителей с начала года составили 2,5 миллиарда рублей, треть из которых направлена на возмещение сельхозпредприятиям части стоимости техники и оборудования.