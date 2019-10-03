Чем привлекает Омская область соотечественников из-за границы

В Прииртышье готовятся к первому международному форуму "Омская область и соотечественники: десять лет вместе". Организаторы намерены собрать специалистов - и российских, и зарубежных, - чтобы выявить ключевые проблемы в реализации программ переселения в регионах и разработать новые механизмы поддержки тех, кто решил вернуться на родину.

Для того чтобы серьезно взяться за решение задач миграции, у омичей есть все основания. В первом полугодии 2019-го Омская область потеряла почти шесть тысяч жителей, опередив по этому показателю другие регионы Сибирского федерального округа. Убыль населения в Прииртышье за полгода почти в три раза больше, чем в Красноярском крае, который в этом антирейтинге занял вторую позицию. А, к примеру, Новосибирская область за этот же отрезок времени получила прирост в шесть с лишним тысяч жителей.

И все же, по данным экспертов, бывших соотечественников Омская область по-прежнему привлекает. В этом году гражданство РФ получило более двух тысяч приезжих из-за рубежа. И это "пополнение" очень качественное по составу.

- В подавляющем большинстве это квалифицированные кадры, находящиеся в трудоспособном возрасте, - сообщил "РГ" начальник отдела трудо-устройства и спецпрограмм главного управления службы занятости региона Данил Трофимов. - Почти 68 процентов из них имеют высшее и среднее профессиональное образование. Каждый третий - профессию инженера, техника, технолога. Каждый пятый - экономиста, бухгалтера, финансиста. Еще почти семнадцать процентов соотечественников - рабочие разной квалификации, которые также весьма востребованы на омских предприятиях. Почти четверть из всех при-ехавших - граждане моложе восемнадцати лет. Еще пять процентов - пенсионеры.

По словам специалистов, программа переселения позволяет восполнять дефицит рабочей силы не только в Омске. Каждый пятый соотечественник выбирает сельскую прописку.

- Программа не обманула наших ожиданий, - говорит приехавший из ближнего зарубежья Роман Чупыра. - Сначала наша семья жила и работала в Саргатском районе. Потом перебрались в Полтавский, где предприятие обеспечивало работников и жильем, и стабильной зарплатой. Сейчас крепко стоим на ногах.

Среди прибывающих в регион - граждане Украины, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Германии. Лидером является расположенный по соседству с Омской областью Казахстан, на долю которого приходится 92 процента участников программы. Многие едут в Сибирь за хорошим образованием.

- В Петропавловске довольно сложно поступить на бюджетное место, да и выбора поч-ти нет, - сообщил "РГ" выпускник Омского ветеринарного института Александр Белый. - Окончив вуз, решил остаться в Сибири. Родители и супруга поддержали. Мы уверены, что здесь больше перспектив и для нас, и для нашего ребенка.

За годы учебы Александр успел поработать в разных организациях и рабочим, и менеджером. Созрел для того, чтобы открыть свое дело. К тому же, получив гражданство, он как омский предприниматель может претендовать на грант, который молодым авторам старт-апов возвращать не надо.

По словам специалистов, требования для получения грантов вполне выполнимые. Благодаря господдержке переселенцы открывают СТО, парикмахерские, салоны оргтехники, комнаты детского досуга. Такой бизнес, как правило, окупается за три года.

Один из плюсов программы "Соотечественники" - сравнительно быстрое оформление гражданства. Прибывающим в Омскую область гражданам также предоставляют единовременное подъемное пособие из расчета 8,5 тысячи рублей на участника программы и по 4,5 тысячи на каждого члена семьи. Семьям с двумя и более детьми компенсируют плату за наем жилья в сельской местности. Готовы поддержать новоселов и в Омском бизнес-инкубаторе. Помимо финансовой помощи, предприимчивые соотечественники могут рассчитывать на бесплатное обучение по востребованной специальности.

- Мы также организуем для приезжающих бесплатные консультации, проводим акции "Ты нужен Омску", - дополняет пресс-секретарь региональной службы занятости Дмитрий Мазур. - Предоставляем полную информацию о рынке труда, востребованных вакансиях, уровне заработной платы в разных отраслях. Это помогает людям, которые хотят переехать в Россию, принять окончательное решение.

Справка "РГ"

По числу переселенцев из бывших республик СССР Омская область входит в первую десятку субъектов России, реализующих госпрограмму. Всего с 2009 года в регион переехало на постоянное место жительства более 37 тысяч человек. Из них свыше четырех тысяч - в прошлом году.