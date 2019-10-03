Почти десять лет прошло со старта проекта создания нового курорта в Алтайском крае - "Белокуриха-2". Ежегодно здесь бывают тысячи туристов, но собственно курорт пока не построен: развитие проекта тормозит отсутствие внутренней инфраструктуры и недостаток частных инвестиций.

Сегодня на площадке "Белокуриха Горная" (до недавнего времени - туркластера "Белокуриха-2". - Прим. ред.) действует лыжно-биатлонный комплекс, где уже третий год тренируются спортсмены со всей России, горнолыжный комплекс с подъемником на Мишиной горе, строится горнолыжка на горе Глухариной. В альпийской деревне работают ресторан, кафе, музеи. А вот разместить туристов пока негде. Один из резидентов построил в альпийской деревне комплекс мини-отелей, но запустить их не может - пока нет газа и воды.

- Три мини-отеля и кафе почти готовы, идут отделочные работы, - рассказал руководитель компании-резидента Николай Кавун. - Планировал открыть их в начале декабря к горнолыжному сезону, но сети не готовы. Надеюсь, что к июню следующего года их подведут, и гостиницы заработают.

Напомним, что проект туристического субкластера "Белокуриха-2" входил в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" на 2011-2018 годы и получил федеральное финансирование на создание необходимой инженерной инфраструктуры. За эти годы были построены автомобильная дорога, сети электроснабжения, сейчас завершается строительство сетей газо- и водоснабжения и водоотведения.

- Федеральная программа предусматривала возведение только внешней инфраструктуры, - пояснил замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. - Правительство края приняло решение - построить внутренние сети, направив на это средства регионального бюджета. Планируется, что уже в следующем будет возможность подключать объекты к газу и воде.

По словам главы Белокурихи Константина Базарова, проблема еще в том, что по федеральной программе коммуникации вели к основному пятну застройки, где планировалось возводить санатории и лечебную базу. А развитие туркластера началось с альпийской деревни, горных склонов и спортивных площадок, которые находятся на большом расстоянии от "входа" внешних сетей. "Коммуналка" была приближена к основному пятну застройки, и если бы инвесторы начали ее застраивать, то проблем с подключением не было бы", - отметил он.

- Изначально планировалось, что это будет просто еще один курорт с лечебной базой, но с учетом изменений экономической конъюнктуры и туристического спроса проект стал развиваться еще по трем направлениям, - пояснил Олег Акимов, представитель компании - якорного инвестора "Белокурихи-2". - Санаторно-курортный комплекс пока не возводится, построен только источник термальной воды. Более успешно развиваются туристическое, спортивное и экологическое направления. Разработана сеть маршрутов общей протяженностью 240 километров.

Но пока, кроме якорного, крупных инвесторов, готовых комплексно осваивать новую курортную зону, нет. Сегодня резидентами "Белокурихи-2" числится около пятнадцати компаний и предпринимателей. Большинство только приобрело землю и пока ее не осваивает.

По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, объем бюджетных вложений в создание инженерной инфраструктуры на площадке "Белокуриха-2" уже превышает 2,2 миллиарда рублей, из которых более 1,8 миллиарда рублей - федеральные средства. Частные инвестиции в развитие спортивных и туристических комплексов составляют более одного миллиарда рублей. Емкость же этого проекта сегодня оценивается экспертами в 30-35 миллиардов рублей.

P. S.

Чтобы привлечь инвестора, региональные власти обещают не только построить внутренние сети, но попытаться привлечь дополнительные федеральные инвестиции на дальнейшее инфраструктурное развитие "Белокурихи Горной". Алтайский край уже подал заявку на участие в конкурсе Ростуризма проекта строительства двух дорог к горнолыжным комплексам на Мишиной горе и горе Глухариная.