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03.10.2019 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приговор за хамство

Штрафы стали получать фирмы, унижающие должников
Текст: Наталья Козлова, Юлия Потапова (Кемерово)
25 тысяч рублей в доход государства заплатит микрофинансовая компания, унизившая честь и достоинство заемщицы. Суд признал незаконными методы, используемые в процессе деятельности по возврату долгов.
За грубое и некорректное обращение с должниками микрофинансовые организации стали наказывать рублем. Фото: Сергей Михеев/ РГ За грубое и некорректное обращение с должниками микрофинансовые организации стали наказывать рублем. Фото: Сергей Михеев/ РГ
За грубое и некорректное обращение с должниками микрофинансовые организации стали наказывать рублем. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кемеровчанка Елена заключила договор потребительского займа по интернету с зарегистрированным в Москве ООО МФК "Вэббанкир". А потом вышло так, что не смогла с долгом рассчитаться. И представители кредитора стали регулярно ей названивать, посылать текстовые, голосовые сообщения и электронные письма. Звонки поступали с четырех телефонных номеров. И однажды вечером чаша терпения заемщицы переполнилась. Собеседнику, представившемуся Давидом Юрьевичем (фамилию он не назвал, хоть закон обязывает это делать), Елена сообщила о своей финансовой несостоятельности. Ну а в ответ кемеровчанку обозвали попрошайкой, женщиной с девиантным поведением, "быдлянской натурой" и так далее.

Фото: PHOTOXPRESS
Микрофинансовые организации не будут кредитовать под залог жилья

Записи переговоров с детализацией оказанных услуг связи Елена приложила к жалобе, с которой и обратилась в региональное управление службы судебных приставов. И проверка подтвердила, что звонки поступали из "Вэббанкира".

- Суд рассмотрел административное дело и признал МФК виновной, - сообщила главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ службы судебных приставов по Кемеровской области Наталья Прокофьева. - Фирма оштрафована на 25 тысяч рублей.

К слову, это административное дело в отношении "Вэббанкира" уже пятое по счету. В ноябре 2018-го компании за противозаконные методы работы вынесли предупреждение, а в январе - назначили первый штраф. Ситуация повторилась в марте и дважды в сентябре. В общей сложности фирма-кредитор обязана выплатить по жалобам униженных заемщиков 170 тысяч рублей.

Всего же, по данным Федеральной службы судебных приставов, за первые полгода суды в Кузбассе привлекли к ответственности более тридцати коллекторских и микрофинансовых организаций. В их числе - кемеровская МФО "ГринМани".

Ее представители угрожали по телефону жительнице Санкт-Петербурга, которая не смогла погасить долг вовремя. Причем психологическое давление этим не ограничилось. Женщине прислали личное сообщение в нецензурной форме, сопроводив текст фотографией паспорта заемщицы.

Фото: fizkes/iStock
Должник временно недоступен: Куда и как жаловаться на коллекторов

А еще одно коллекторское агентство оштрафовано на 150 тысяч рублей за попытки взыскать просроченную задолженность с граждан, которые должниками не являлись.

- В этом году поступило 436 жалоб на действия коллекторов и микрофинансовых компаний, а общая сумма штрафов превысила 2,3 миллиона рублей, - уточнила Наталья Прокофьева. - Проверить деятельность таких организаций мы можем только по обращениям граждан. Поэтому при возникновении претензий к работе кредитора или того, кто действует от его имени, рекомендуем жаловаться в нашу службу.

Судебная статистика показала - граждане по всей стране стали намного чаще жаловаться на хамство микробанкиров. Только приставы насчитали в прошлом году несколько десятков тысяч таких заявлений. При этом надо подчеркнуть - жалуются те, кого уж очень достали безобразия микрокредиторов. Но оскорблением могут быть не только грубые слова.

Кредиторы могут разместить в сети фото должника и его телефон с рекламой интим-услуг или "соболезнование" к фото якобы умершего родственника

Угрозы - это и настоящий "креатив", которым часто пользуются микрофинансовые организации. Могут разместить в сети фото должника и его телефон и добавить, что по этому номеру оказывают интим-услуги, могут прислать "соболезнование" к фотографии якобы умершего близкого человека.

В каких случаях необходимо писать жалобы на МФО?

Рынок займов микрофинансовых организаций вырос на 13% с начала года

Если заемщику не дают досрочно погасить заем, если нарушают банковскую тайну - разглашают данные заемщика "третьим лицам", - увеличивают процент, не поставив в известноcть человека, и, конечно, постоянные звонки с угрозами заемщику и его родным и знакомым. Но угрозы обязательно надо фиксировать.

Как только микрофинансисты позволяют себе грубость и хамство - это повод для жалобы. Никто не лишает должника его прав.

Но принять меры к зарвавшимся грубиянам возможно лишь в том случае, если сама жертва этого захочет. При этом надо осознавать - молчание оскорбленного заемщика ему не поможет. Хамство кредитора - это не вопрос воспитания человека, а нарушение российского законодательства.

Кому жаловаться на работу микрофинансовых организаций?

В первую очередь это Федеральная служба судебных приставов, Центробанк, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, прокурора и полиция.

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