Чтобы преодолеть негативную динамику в развитии бизнеса, наметившуюся в последние годы, Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За пять лет в регионе планируют увеличить число занятых в сфере МСП почти на четверть. Как региональные власти намерены поддерживать и пропагандировать предпринимательство, выясняла корреспондент "РГ".

Сегодня на улицах Барнаула можно увидеть баннеры, призывающие воспользоваться единым окном поддержки малого бизнеса, а соцсети и интернет-ресурсы пестрят активными ссылками на площадку регионального фонда МСП. Апофеозом популяризации должен стать форум "Мой бизнес": 8 октября в Барнауле известные российские и алтайские предприниматели расскажут всем желающим о существующих возможностях.

- Мы продвигаем самые лучшие предпринимательские практики и хотим, чтобы именно представители МСП рассказывали о том, как эффективно выстроить бизнес, - пояснил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Нацпроект расширил спектр поддержки малого бизнеса прежде всего за счет образовательных и информационных программ. За пять лет в крае предстоит обучить более сорока тысяч действующих и начинающих предпринимателей. По словам директора Алтайского фонда МСП Антона Слободчикова, в регионе уже запустили образовательные программы "Деловая среда", где в качестве экспертов выступают федеральные спикеры и бизнесмены-практики, обучающий проект для женщин "Мама-предприниматель", программы для экспортоориентированного бизнеса.

- Если раньше вся инфраструктура поддержки работала разрозненно, то сегодня любую помощь можно получить в одном окне - на площадке центра "Мой бизнес", - подчеркивает Антон Слободчиков. - Например, предприниматель пришел узнать о льготном кредите, а ему предложили также пройти обучение или поучаствовать в бизнес-миссии, чтобы поставлять продукцию на экспорт. В этом году в едином консультационном центре помощь уже получили около семи тысяч представителей МСП края.

Алтайские предприниматели готовы заниматься самооб-разованием и даже сами выступают инициаторами обучающих проектов. Так, представители "Опоры России" в регионе участвовали в организации автопоезда "Мой бизнес". "Автопоезд объехал уже более тридцати городов и районов края. Это хорошая обратная связь, чтобы понять, насколько эффективны сегодня действующие меры поддержки", - отметил руководитель регионального отделения "Опоры России" Евгений Госьков.

Интерес у потенциальных предпринимателей к созданию своего дела, по словам Евгения Госькова, есть, что подтверждает большое число участников обучающих программ для начинающих бизнесменов. Но для того чтобы предпринимательские ряды реально росли, нужны также финансовые преференции и благоприятные условия для ведения бизнеса. По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, объемы финансовой помощи в крае с каждым годом увеличиваются.

Так, в региональном фонде микрозаймов и гарантийной организации число получателей поддержки в этом году выросло в два раза. Перечень тех, кто может на льготных условиях получить гарантийную поддержку, расширился за счет начинающих предпринимателей, стартаперов, женщин, предпенсионеров. Фонд микрозаймов снизил процентные ставки для малого бизнеса в моногородах до 3,5 процента годовых и увеличил максимальный размер микрозаймов с трех до пяти миллионов рублей. По федеральной программе льготного кредитования МСП в крае уже более 100 компаний взяли кредиты на общую сумму свыше двух миллиардов рублей под 8,5 процента годовых.

В целом на реализацию нацпроекта по поддержке МСП в Алтайском крае за пять лет планируют направить 1,7 миллиарда рублей. Но предприниматели говорят: важно не то, сколько денег направлено на поддержку, а как эти меры реально помогают развитию бизнеса. Пока же, несмотря на популяризацию предпринимательства и расширение мер поддержки, в августе статистика зарегистрировала снижение числа субъектов малого бизнеса в Алтайском крае и числа занятых в этой сфере.

- Динамику снижения числа предпринимателей мы видим уже на протяжении ряда лет, - прокомментировал ситуацию Александр Евстигнеев. - Поэтому мы активно включились в реализацию нацпроекта, чтобы преодолеть стагнацию в развитии МСП, и надеемся, что к 2024 году получим ожидаемый рост. Но пока говорить о каком-то скачке в этой сфере рано.

Напомним, что по условиям нацпроекта к 2024 году количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Алтайском крае должно увеличиться на 60 тысяч человек - с 269 до 329 тысяч. Пока же в регионе растет число занятых в неформальном секторе. По данным Росстата, количество занятых в теневом секторе экономики в крае во втором квартале 2019-го увеличилось более чем на 50 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оценивается в 299 тысяч человек.

- Нацпроект направлен в том числе и на вывод малого бизнеса из тени, - подчеркивает Александр Евстигнеев. - Мы понимаем, что поддержка субъектов МСП в виде финансовой помощи, информационных и образовательных проектов - это хорошо, но чтобы создать благоприятные условия ведения бизнеса для всех, необходимы изменения в законодательстве. Поэтому мы направляем предложения по корректировке федерального законодательства и инициируем такие изменения на региональном уровне. Так, с 2020 года в стране должен заработать новый режим налогообложения для самозанятых, который будет способствовать их официальной регистрации. Кроме того, до конца текущего года мы планируем на региональном уровне упростить патентную и упрощенную системы налогообложения МСП, что также должно способствовать выводу из тени малого бизнеса.