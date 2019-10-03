Как сохранить производство высококачественных материалов в Сибири?

Сибирские цементники, несмотря на наметившийся рост объемов производства, отработали высокий строительный сезон с недозагрузкой мощностей. Предприятия, осваивающие новые сегменты рынка, нацелены на участие в долгосрочных инфраструктурных проектах.

По данным холдинга "Сибирский цемент", емкость цементного рынка СФО, включая Бурятию и Забайкалье, за восемь месяцев 2019 года увеличилась до 3,8 миллиона тонн (плюс 5,4 процента к уровню 2018-го). В макрорегионе начал повышаться спрос на "хлеб стройки": согласно статистике, пять из десяти субъектов СФО в первые шесть месяцев 2019-го в среднем на шестнадцать процентов перекрыли прошлогодние показатели по сдаче жилья. В результате предприятия "Сибцема" в этом году увеличат выпуск цемента с 3,112 миллиона до 3,158 миллиона тонн, из них 2,2 миллиона планирует выпустить ООО "Топкинский цемент". С января по август завод произвел 1,55 миллиона тонн продукции - на четыре процента больше, чем год назад. А реализация подросла на три процента - до 1,53 миллиона тонн.

- Мы снабжаем высококачественной продукцией крупные стройки Сибири, - уточнил управляющий директор предприятия Алексей Оспельников. - В том числе Президентское кадетское училище, восьмой Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, автомагистраль "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий". Традиционно отгружаем цемент на строительство и капремонт жилых домов, производство бетонов, растворов и железобетонных изделий. Стараемся сохранить и присутствие на рынке Казахстана. Хотя объемы экспорта в республику сократились на семнадцать процентов (до 58 тысяч тонн): в прошлом году там открылись сразу два завода общей мощностью полтора миллиона тонн цемента, который производится энергоэффективным сухим способом.

Цена на продукцию топкинцев увеличивалась за высокий сезон - 2019 дважды: с 1 января (в связи с изменением налогового законодательства) и с 1 апреля (для компенсации расходов на топливо, запчасти, электроэнергию и прочее). Одни только материалы с 2014 года подорожали на 60 процентов. На фоне спада в строительной отрасли и дефицита инфраструктурных проектов расходы на производство цемента неуклонно росли. В 2017 году его себестоимость взлетела на 23 процента, тогда как отпускные цены при низком спросе упали до уровня 2013-го.

- Поговаривают, что якобы квадратный метр жилья дорожает из-за роста цен на цемент, - отмечает главный строитель АО "ХК "Сибцем" Александр Сампаев. - Однако, по подсчетам независимых экспертов, в Кемеровской области при средней стоимости "квадрата" в 44,018 рублей с учетом НДС доля цемента занимает лишь 5,23 процента этой суммы (для сравнения: стоимость строительно-монтажных работ - добрую половину). И, как выяснили независимые аналитики, шестипроцентное повышение цен на нашу продукцию может привести к росту себестоимости жилья максимум на 0,23 процента.

Гораздо больше "квадрат" привязан к самой ситуации на рынке, с которого после внесения поправок в федеральное законодательство был вытеснен целый ряд компаний-застройщиков. А, как известно, чем меньше предложение, тем выше цена.

В 2019 году "Топкинский цемент" планирует произвести 2,2 миллиона тонн цемента при проектной мощности в 3,7 миллиона в год. С ноября 2018 года предприятие выпускает тампонажный портландцемент, который применяется для крепления глубоких нефтяных и газовых скважин в условиях повышенных температур и давления. Продукцию, сертифицированную пока только по российским ГОСТам, испытывают в лаборатории, оснащенной импортным оборудованием. После того как завод пройдет аудит Американского института нефти (API), начнется выпуск продукции по международному стандарту ISO. Всего до конца года нефтяникам и газовикам будет поставлено двести тысяч тонн тампонажного цемента, включая новый вид продукции.

К слову, существенно увеличить объемы сбыта позволило бы более широкое участие в проектах по строительству в Сибири цементобетонных дорог.

- Для нас это стратегически значимое направление, - подчеркивает директор по связям с общественностью АО "ХК "Сибцем" Дарья Мартынкина. - Мы заинтересованы в участии в таких проектах и готовы поставлять для них качественные цемент и бетон в необходимых объемах. Важно, что компания имеет успешный опыт работы в данной области. Продукция "Сибирского цемента" отгружалась на строительство Северного обхода Новосибирска. Однако для реализации таких проектов требуется не только высокое качество цемента, но и компетентные подрядчики, способные соблюдать сложную технологию, а также дорогостоящая и преимущественно импортная техника.

Стабильной работе сибирских цементных предприятий способствует планомерная реализация программ ремонтов основного и вспомогательного оборудования, модернизации и автоматизации производств. На воплощение в жизнь инвестиционных проектов "Топкинского цемента" в 2019 году будет направлено более 355,5 миллиона рублей. В числе масштабных планов - модернизация вращающихся печей обжига, установка на них современных швейцарских электрофильтров ELEX, позволяющих улучшить систему газоочистки и снизить выбросы пыли в атмосферу.

- В 2020 году значительного увеличения объема отгрузок продукции, к сожалению, не ожидается, - говорит Алексей Оспельников. - А потому, пользуясь ситуацией, мы продолжим работу по модернизации и техническому перевооружению. Это позволит нам по первому же требованию рынка нарастить объемы производства.

Борьба за качество и чистоту рынка - неизменная составляющая стратегии цементного холдинга. Здесь хорошо понимают, что даже небольшие рыночные ниши, заполненные расфасованным в подворотне фальсификатом, - это не только утраченные возможности для добросовестных производителей и ущерб для государства, но и реальная опасность для потребителя.

По данным "Сибцема", в 2017 году на рынке СФО присутствовало 150 тысяч тонн фальшивого цемента. Совместными усилиями производственников, контролирующих органов, общественности и СМИ это количество удалось сократить на двадцать тысяч тонн. Чтобы уменьшить спрос на фальсификат, в СФО продолжаются контрольные закупки, ведется разъяснительная работа с потребителями. Лучше предотвратить использование сомнительного раствора до начала стройки, чем сносить уже возведенный аварийный дом.