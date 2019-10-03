Какие научные решения востребованы бизнесом в Сибири

Двадцать три соглашения о сотрудничестве подписали участники международного форума "Технопром" в Новосибирске. Во многих документах речь идет о новейших разработках российских ученых и инновационных компаний. О технологиях, востребованных отечественной экономикой, - в материале "РГ".

По ряду важнейших направлений, связанных с технологиями будущего, Россия ликвидировала отставание от западных стран - например, в сфере квантовых технологий. Об этом на круглом столе "Парт-нерство науки и бизнеса" за-явил директор департамента инноваций и перспективных исследований минобрнауки РФ Вадим Медведев. Как закрепить этот результат? Участники дискуссии обсудили необходимость увеличить внутренние затраты на научные исследования и развить эффективную систему трансфера технологий - "от науки в бизнес".

Значимая роль в этом отводится крупному бизнесу и его готовности интегрироваться в инновационные процессы. Так, посетители объединенного выставочного стенда топливной компании Росатома "ТВЭЛ" своими глазами увидели перспективные разработки в аддитивном производстве (трехмерная печать) и системах накопления энергии. Не завтрашний день, а сегодняшняя реальность - напечатанные на 3D-принтере лицевые импланты, элементы газотурбинного двигателя (камера сгорания и воздуховод), накопители энергии на базе литий-ионных аккумуляторов для внутризаводского электротранспорта.

Исполнительный директор ООО "РусАТ" (предприятие "ТВЭЛ" по развитию направления "Аддитивные технологии") Евгений Григорьев, выступая на пленарной сессии "Инновации в медицине: современные этапы становления и развития", говорил о применении 3D-прин-теров в здравоохранении. В частности, о печати различных тазобедренных, лицевых и позвоночных имплантов, а также пластин для хирургических операций в ортопедии. Компания намерена предложить разработку собственного программного обеспечения, которое позволит создавать и производить уникальные изделия с учетом индивидуальных особенностей пациента.

- В настоящее время мы отрабатываем всю цепочку изготовления имплантов. Образцы уже прошли предклинические испытания на животных. В 2020 году планируется провести необходимые клинические испытания и получить сертификаты, чтобы с 2021 года начать серийное производство, - сообщил Евгений Григорьев.

Еще один участник "Технопрома" - новосибирское предприятие "НЭВЗ-Керамикс" (портфельная компания Роснано) - в 2020 году готов приступить к клиническим испытаниям первого в России эндопротеза коленного сустава из керамики. В разработке также приняли участие специалисты Новосибирского государственного технического университета. Предполагается, что новосибирская компания сможет занять десять-пятнадцать процентов российского рынка, потребность которого в современных протезах коленного сустава оценивается в несколько тысяч единиц в год.

Все большее значение при-обретают инновационные решения для различных сфер городской инфраструктуры. Компания "Ситроникс" предлагает "Интеллектуальную систему предотвращения ДТП", "Софтлайн трейд" - автоматизированную систему управления дорожным движением Traffic SL. В рамках пленарной дискуссии "Умный город" компании "РосСибИнвест" и "Сурдофон" подписали соглашение об интеграции новых сервисов в "Умные остановки". Проектом преду-смотрено технологическое оснащение остановок общественного транспорта для удобства пассажиров, в том числе для людей с ограничениями по слуху. В частности, планируется применение системы сурдоперевода с помощью трехмерного анимированного компьютерного персонажа.

Кроме того, на "умных остановках" обеспечат дистанционный перевод русского жестового и иностранных языков. Для Новосибирска решение очень актуально - в 2023 году здесь пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, который соберет невиданное ранее в городе количество иностранных туристов. Как рассказала директор ООО "Сурдофон" Ирина Демиденок, эта платформа также способна определять геолокацию абонентов, что поможет им сориентироваться на местности и выбрать наиболее удобный маршрут.

Есть и другие актуальные направления. Например, новосибирская компания Carboil представила проект мобильного комплекса для переработки отходов, и не только коммунальных, но и промышленных.

Как рассказал учредитель новосибирской компании Алексей Быченок, прежде всего речь идет о превращении угольной пыли, залежей которой в Сибири достаточно много, в более дешевый аналог дизельного топлива. По расчетам, одна установка способна переработать 100 тонн угольной пыли в сутки. При этом выход готовой продукции (топлива) составит 20 тонн. На реализацию инвестпроекта, включающего строительство испытательного стенда для отработки необходимых параметров и собственно создание промышленной установки, потребуется 90 миллионов рублей. Как подчеркивают разработчики, важно, что весь процесс замкнут, а, значит, вредные выбросы в атмосферу минимизированы.

Справка РГ

В рамках деловой программы "Технопрома -2019" состоялось более 90 мероприятий. На одноименной выставке было представлено 70 стендов. Форум за семь лет вырос в пять раз: в этом году его посетило 8 500 человек из 25 стран.