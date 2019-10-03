На Алтае при взрыве газового баллона погиб человек

Следственные органы Алтайского края выясняют причины взрыва газового баллона в городе Заринске. В результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал.

По данным регионального управления МЧС, хлопок газа произошел в одном из частных гаражей, приспособленных для проживания. Из-за взрыва баллона обрушилась крыша гаража площадью около 25 квадратных метров. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из-под завалов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в следственном управлении СК по Алтайскому краю, сейчас на месте ЧП работает следственная группа, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Началась доследственная проверка по факту гибели и травмирования людей.