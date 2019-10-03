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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встанут на тропу

Текст: Любовь Фалалеева (ведущий специалист управления по сопровождению и реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" минприроды России)
Российская газета - Экономика Сибири № 222(7980)
В Алтайском крае сегодня создают сразу два больших национальных парка - "Тогул" ("Салаир") и "Горная Колывань". Это открывает широкие перспективы для социально-экономического развития территорий, которые в них будут включены.

Если участки нацпарка "Тогул" в основном определены, то работа над созданием национального парка "Горная Колывань" только началась. Сейчас идет обследование территорий, которые могут в него войти. Площадь будущего нацпарка значительная - 215 тысяч гектаров, поэтому в него планируется включить не только особо охраняемые территории в самой Горной Колывани, но и участки, которые находятся на большом расстоянии от нее. Главное, чтобы они обладали высоким инвестиционным, природоохранным, историко-культурным потенциалом.

Фото: iStock
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Большие шансы попасть в нацпарк есть у природного парка "Предгорье Алтая", расположенного в Смоленском, Алтайском и Солонешенском районах. Природные достопримечательности указанных мест позволяют это сделать. А близость к курортной зоне и раскрученным туристическим объектам пойдет только на пользу. Здесь можно эффективно развивать экологический туризм, организовав туристические тропы. Строительство нового курорта "Белокуриха-2" создает дополнительные плюсы для развития нацпарка.

Беда большинства национальных парков в России - отсутствие развитой туристической инфраструктуры. Здесь нет дорог, троп, элементарных удобств. А в предгорной зоне Алтая такая инфраструктура уже есть, и есть инвесторы, которые заинтересованы в создании национального парка. По-этому включение в нацпарк "Горная Колывань" отдельного кластера "Предгорье Алтая" будет вполне логичным. Не исключаю, что этот кластер может стать ядром создаваемого нацпарка и позволит более эффективно развивать весь проект.

Практика, когда один национальный парк объединяет в себе несколько отдаленных друг от друга территорий, не нова. В регионах с достаточно высокой плотностью населения, развитой промышленностью и сельским хозяйством сложно выделять большие территории под национальные парки с изъятием их из активного хозяйственного использования, поэтому нацпарки часто объединяют несколько природных кластеров.

Конечно, такая отдаленность территорий будет создавать трудности, особенно на этапе организации: при определении границ и согласовании с населением. Известно, что при согласовании границ национального парка "Тогул" в Алтайском крае возникли проблемы с местными жителями - люди боятся, что потеряют возможность использовать эти территории для традиционной заготовки дикоросов. Но надо понимать, что создание нацпарка открывает новые перспективы и для населения, которое будет активно включаться в развитие экологического туризма, природоохранную, просветительскую деятельность. Ведь национальный парк - это более мобильный тип особо охраняемой природной территории, нежели заповедник. Его территории не закрыты для человека.

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