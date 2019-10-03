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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Набил шишек

Пропавшего в тайге мальчика нашли живым на пятые сутки
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Более четырех суток понадобилось спасателям и волонтерам в Республике Тыва, чтобы найти заблудившегося в тайге 12-летнего мальчика. Подростка нашли живым. Как получилось так, что взрослые потеряли ребенка в лесу, еще предстоит разобраться следственным органам.

Изначально было известно, что мальчик 29 сентября вместе с отцом и другими жителями села Ий Тоджинского района отправился собирать кедровые шишки.

Сбор дикоросов - традиционный промысел местного населения, поэтому у местных в тайге есть заимки. Ребенок с такой стоянки в 20 километрах от села направился в сторону дома и пропал. Это позволило даже заподозрить кого-то из местных в убийстве ребенка. После того как поиски всем селом не дали никаких результатов, местные органы СКР возбудили даже уголовное дело по убийству.

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Поисковые работы шли без перерыва и в ночное время суток. После осмотра с привлечением кинологов избушки, из которой мальчик ушел по направлению к селу, в 3-4 километрах был найден его мешок с кедровыми орехами. Поисковую группу усилили, к поискам подключились более 150 человек и 7 единиц техники, спасатели, сотрудники полиции, следственного комитета, администрации, волонтеры и родственники. Задействовали квадрокоптер и вездеходы.

Но лишь вчера на пятые сутки около полудня по местному времени поиски наконец-то увенчались успехом. Мальчика нашли всего в пяти километрах от избушки под лиственницей в тяжелом состоянии с признаками сильного переохлаждения. На видео СКР видно, как мальчика, которому трудно стоять на ногах, переносят с берега в моторную лодку полиции.

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