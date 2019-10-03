Томич застрелил в офисе двух женщин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух сотрудниц коммерческой организации в офисе в Ленинском районе Томска.

Сегодня днем в офисном помещении, расположенном в доме № 6/20 по улице Героев Чубаровцев были обнаружены тела двух женщин с огнестрельными ранениями.

- В кратчайшие сроки был установлен мужчина, предположительно совершивший преступление, - сообщает СУ СКР по Томской области. - Он покончил жизнь самоубийством до прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.