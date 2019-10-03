В Красноярском крае водитель легкового авто погиб в ДТП с поездом

В Богучанском районе Красноярского края на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП.

56-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате в машину врезался грузовой состав из 11 вагонов.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги, ДТП не повлияло на движение поездов на данном участке, локомотивная бригада не пострадала.