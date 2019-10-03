Новости

На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота "Перекоп" 09:57
В Приморье арестован еще один напавший на пограничников рыбак из КНДР 09:55
В Перми суд оправдал экс-главу управления Росимущества 09:54
Житель Югры напал с пистолетом на сотрудников ППС 09:47
Убийцу кондуктора во Владивостоке заподозрили в других нападениях 09:44
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса 09:35
Строение доисторической акулы ошеломило ученых 09:30
Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками 09:29
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке 09:18
В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера" 09:14
СМИ: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян 09:05
Видео: фура разбилась после полета через траншею 09:01
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться в Россию 08:34
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет 08:14
Овечкин и Орлов обыграли чемпиона 07:43
В США вынесен приговор мужчине за угрозы в адрес критиковавших Трампа СМИ 07:00
МРК "Смерч" с ракетами "Уран" вернулся в состав Тихоокеанского флота 06:53
Президент Индонезии проигнорировал требования протестующих 06:50
Уволен арестованный начальник уголовного розыска УМВД Приморья 06:48
У российской границы нашли мавзолеи Золотой Орды 06:23
В пятницу в Москве на волю выпустят черепах и других диких животных 06:15
В Японии тысячам жителей рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы оползней 06:05
СМИ: Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа с Зеленским 06:02
Президент Венесуэлы собрался в гости к Ким Чен Ыну 05:56
На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов 05:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 08:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Решили по-семейному

В Кузбассе вводят новые меры поддержки малого бизнеса
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 222(7980)
Грант в сумме до 150 тысяч рублей смогут получить в ближайшие три года кузбасские семьи, желающие начать собственное дело. А тем, чьи бизнес-планы окажутся ближе всего к реальности, достанется еще до 350 тысяч рублей - безвозвратная субсидия на создание материально-технической базы (например, на покупку швейных машинок).

Идею выдачи небольших, но "длинных" займов на поддержку семейных стартапов кузбасские власти подглядели в прошлом веке. Профессор экономики из Бангладеш Мухаммад Юнус выплачивал деревенским жителям, которые занимались изготовлением мебели, средства на покупку бамбука. В результате крестьяне смогли выбраться из кабалы ростовщиков и "раскрутиться". А профессор, открывший банк для социально незащищенных слоев населения, получил Нобелевскую премию мира - за борьбу с бедностью.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Как на Алтае стимулируют предпринимательскую инициативу

К 2024 году доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Кемеровской области, согласно планам местной власти, должна увеличиться с 15,8 до 32,5 процента, а число занятых в предпринимательском секторе - минимум до 300 тысяч человек. Программа семейных субсидий будет действовать до 2022 года включительно. Решено распределять по триста грантов в год, однако если мера поддержки будет востребована, то количество, возможно, удвоится. Процедура получения денег будет простой, ее разработают до начала декабря. А потом в доступной форме доведут до жителей области. Решение о выдаче средств примет специальная комиссия. Главный критерий на втором этапе - четкое выполнение намеченного бизнес-плана. К слову, ограничивать в видах деятельности претендентов на поддержку никто не собирается.

- Они лишь должны соответствовать российскому законодательству и нести пользу Кузбассу и его жителям. Конечно, мы рискуем, поскольку деньги это невозвратные, но я уверен, что большинство тех, перед кем откроется новое окно возможностей, все же начнут работать. И если даже по каким-то причинам у тех или иных семей ничего не получится, несмотря на все старания, им будет дана возможность сделать вторую попытку, - уточнил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Между тем новость восприняли в регионе неоднозначно. "Гранты уже были. Их раздавали под пять процентов годовых. Но все куда-то рассосалось, и малый бизнес в полном упадке", - напомнил один из интернет-пользователей. "Можно же просто снизить налоги и количество отчетов, тогда бизнес сам появится", - высказался другой.

Эти и другие вопросы, а также системные проблемы предпринимательства в регионе теперь будут регулярно обсуждаться в режиме открытого диалога с властью.

Прямая речь

Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ":

- Вклад малого бизнеса в валовой продукт в России с 2015-го по 2018 год вырос с 18 до 22,3 процента. Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год оборот малых и средних предприятий увеличился на десять процентов. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году подрос более чем на одиннадцать процентов. Вместе с тем именно в этом году происходит новый этап - реализация национальных проектов. Выделен 481 миллиард рублей на шесть лет, а на 2019 год - 69 миллиардов рублей. Такой серьезной поддержки из бюджета Российской Федерации малое и среднее предпринимательство еще никогда не получало.

Экономика Бизнес Малый бизнес СФО Господдержка малого бизнеса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
СМИ: Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа с Зеленским
США обложили пошлинами европейские товары
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за канцерогенных примесей