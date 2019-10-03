Грант в сумме до 150 тысяч рублей смогут получить в ближайшие три года кузбасские семьи, желающие начать собственное дело. А тем, чьи бизнес-планы окажутся ближе всего к реальности, достанется еще до 350 тысяч рублей - безвозвратная субсидия на создание материально-технической базы (например, на покупку швейных машинок).

Идею выдачи небольших, но "длинных" займов на поддержку семейных стартапов кузбасские власти подглядели в прошлом веке. Профессор экономики из Бангладеш Мухаммад Юнус выплачивал деревенским жителям, которые занимались изготовлением мебели, средства на покупку бамбука. В результате крестьяне смогли выбраться из кабалы ростовщиков и "раскрутиться". А профессор, открывший банк для социально незащищенных слоев населения, получил Нобелевскую премию мира - за борьбу с бедностью.

К 2024 году доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Кемеровской области, согласно планам местной власти, должна увеличиться с 15,8 до 32,5 процента, а число занятых в предпринимательском секторе - минимум до 300 тысяч человек. Программа семейных субсидий будет действовать до 2022 года включительно. Решено распределять по триста грантов в год, однако если мера поддержки будет востребована, то количество, возможно, удвоится. Процедура получения денег будет простой, ее разработают до начала декабря. А потом в доступной форме доведут до жителей области. Решение о выдаче средств примет специальная комиссия. Главный критерий на втором этапе - четкое выполнение намеченного бизнес-плана. К слову, ограничивать в видах деятельности претендентов на поддержку никто не собирается.

- Они лишь должны соответствовать российскому законодательству и нести пользу Кузбассу и его жителям. Конечно, мы рискуем, поскольку деньги это невозвратные, но я уверен, что большинство тех, перед кем откроется новое окно возможностей, все же начнут работать. И если даже по каким-то причинам у тех или иных семей ничего не получится, несмотря на все старания, им будет дана возможность сделать вторую попытку, - уточнил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Между тем новость восприняли в регионе неоднозначно. "Гранты уже были. Их раздавали под пять процентов годовых. Но все куда-то рассосалось, и малый бизнес в полном упадке", - напомнил один из интернет-пользователей. "Можно же просто снизить налоги и количество отчетов, тогда бизнес сам появится", - высказался другой.

Эти и другие вопросы, а также системные проблемы предпринимательства в регионе теперь будут регулярно обсуждаться в режиме открытого диалога с властью.

Прямая речь

Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ":

- Вклад малого бизнеса в валовой продукт в России с 2015-го по 2018 год вырос с 18 до 22,3 процента. Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год оборот малых и средних предприятий увеличился на десять процентов. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году подрос более чем на одиннадцать процентов. Вместе с тем именно в этом году происходит новый этап - реализация национальных проектов. Выделен 481 миллиард рублей на шесть лет, а на 2019 год - 69 миллиардов рублей. Такой серьезной поддержки из бюджета Российской Федерации малое и среднее предпринимательство еще никогда не получало.