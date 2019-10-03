В Новосибирске обсудили перспективы использования золошлаков

В МВК "Новосибирск Экспоцентр" состоялось заседание экспертно-консультационного совета по экологии и природному наследию Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС). Основной вопрос - введение в хозяйственный оборот золошлаков угольных ТЭС Сибири. Свои наработки представила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Совет МАСС неслучайно стал одним из самых заметных мероприятий второй международной выставки-форума "Майнинг. Металлургия. Генерация -2019" (ММГ) и привлек представителей федеральных ведомств, электрогенерирующих компаний, экспертов. Сегодня в центре внимания всех уровней власти - национальный проект "Экология", реализация которого позволит снизить вредные выбросы в атмосферу, ликвидировать накопленный экологический ущерб.

- Для Сибири это одна из первостепенных задач. Металлургическая, добывающая и энергетическая отрасли укоренились в общественном сознании как грязные, экологически вредные, наносящие серьезный ущерб окружающей среде. При внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был публичен и понятен, - отметил начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров.

Для сибирских регионов, в которых отопительный сезон длится по девять месяцев, а теплоэлектростанции работают на угле, особенно актуальна тема утилизации, переработки золошлаковых отходов (ЗШО) и развития промышленного применения золошлаковых материалов (ЗШМ). По данным "Сибирского соглашения", в регионах Сибири накоплено около 500 миллионов тонн золошлаков. Ежегодный прирост исчисляется тринадцатью миллионами тонн. Экономика же России использует не более десяти процентов от общего объема накопленных ЗШО.

Председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников считает: для решения проблемы необходимо соответствующее законодательство, в котором было бы четко прописано, что является ЗШМ и алгоритм обращения с материалом. Пока отсутствие регламентов существенно затрудняет применение ЗШМ. Во многих развитых и развивающихся странах переработка золошлаков достигает семидесяти и даже ста процентов, как, например, в Нидерландах, Индии, Германии, Китае. Но и они не сразу к этому пришли.

- Мы должны переломить стереотип мышления, что золошлаки вредны и бесполезны. Это ресурс, который может быть использован в качестве вторичного сырья, - отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов Хакасии Ольга Лушникова.

По мнению экспертов, золошлаковые материалы могут применяться в дорожном строительстве, для вертикальной планировки и рекультивации невостребованных (неудобных) земель, полигонов ТКО, в борьбе с солончаками. Конкретные инженерные решения, практика применения и перспективные проекты, которые позволяют использовать золошлаки в хозяйственной деятельности, уже есть. Это обустройство дорог в Хакасии, Каширской развязки в Москве - дорожные откосы были обсыпаны и укреплены золошлаками. Перспективным видится применение ЗШМ при строительстве новой автодороги "Абакан - Бийск", Ленинск-Кузнецкой трассы. К примеру, для насыпи дорожного полотна необходимы десятки тысяч кубометров ЗШМ.

Однако, как заметил заведующий научно-исследовательской лабораторией "Контроль качества дорожных одежд и земляного полотна" Сибирского госуниверситета путей сообщения Денис Разуваев, не все золоотходы одинаково хороши для дорожного строительства. Это показало исследование, инициированное СГК. Согласно анализу физико-химического состава золошлаков с ТЭЦ-3 Новосибирска, часть из них имеет высокое содержание влаги и может вызвать пучение материала во время мороза. Другая же часть ЗШМ с нормальной влажностью, наоборот, усиливает прочность и упругость дорог, то есть может применяться при строительстве трасс без ограничений.

- Заказывая исследование, мы хотели понять, подойдет тот или иной материал для применения в дорожной сфере, нужно ли его доводить до ума. По сути, мы провели инвентаризацию грунтов с ТЭЦ. С другой стороны, смесь золы и шлака с ТЭЦ можно применять для рекультивации неудобных земель, которые есть в каждом муниципальном районе, - объяснил цель исследования начальник управления производства и реализации вторичных материалов Сибирской генерирующей компании Петр Саньков.

Далее, выступая перед участниками совета, представитель СГК рассказал о проектах компании, которые уже прошли государственную экологическую экспертизу, готовы либо уже реализуются в регионах присутствия СГК, в том числе в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Общий объем использования ЗШМ составляет более 800 тысяч кубических метров в год.

Так, в Новокузнецком районе в течение шести лет будет израсходовано свыше полутора миллионов кубометров золошлаков для рекультивации нарушенных земель. Кузбасский филиал компании поставит необходимый объем ЗШМ на территорию выработанной шахты "Байдаевская". Это пилотный проект в СФО, а всего на сегодняшний день СГК реализует пять проектов по рекультивации земель.

В Красноярском крае приблизительно 300-400 тысяч кубов ЗШМ уйдет на отсыпку оврага. Проект находится на стадии изыскательских работ. В 2020 году Красноярский филиал СГК также планирует использовать свыше пятидесяти тысяч кубометров ЗШМ с Канской ТЭЦ для рекультивации лигнинохранилища.

Новосибирский филиал СГК по соглашению с мэрией города начинает реализацию совместного проекта по рекультивации земельного участка в Ленинском районе. Это бывший полигон размещения отходов Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина общей площадью 14,8 гектара.

Предполагается, что на эти цели потребуется 450-500 тысяч кубических метров ЗШМ. Петр Саньков пояснил, что проекту еще предстоит пройти государственную экологическую экспертизу. По предварительным данным, участок имеет признаки заражения тяжелыми металлами. Если эта информация подтвердится, загрязненные почвы будут утилизированы перед выравниванием участка золошлаковыми материалами.

- В каждом регионе есть большое количество неудобных земель, которые простаивают, потому что в существующем виде их нельзя использовать в хозяйстве. Применяя ЗШМ для их рекультивации, мы могли бы ввести участки в экономику регионов. Для этого нужно, чтобы каждый субъект составил реестр таких земель. Совместно с МАСС мы подготовим дорожную карту работ, - высказал предложение Петр Саньков. - Совместная работа муниципалитетов и энергетиков даст хороший синергетический эффект: площади под золоотвалы не будут расти, а неиспользованные ранее земли - благоустроены.

По итогам совещания, как сообщили в МАСС, в правительство РФ отправлено письмо за подписью председателя совета "Сибирского соглашения", главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола с просьбой утвердить комплексный план по вовлечению золошлаковых отходов угольных ТЭЦ Сибири в хозяйственный оборот. К работе над документом будут привлечены федеральные минэнерго, минприроды, минпромторг, ФКУ "Росавтодор".