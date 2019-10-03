В Новосибирском зоопарке в семье китайских горалов родился первенец

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пара китайских горалов впервые стали родителями.

Китайские горалы живут здесь с 2018 года. Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России.

- Горалы к нам прибыли из других стран. И вот у них родился первенец. Это девочка, - поделились сотрудники зоологического парка.

Определить пол малыша не составило труда, так как детеныши горалов бойкие, сразу после рождения следуют за мамой и не прячутся в укрытии.

Заведующий сектором копытных зоопарка Александр Филиппов рассказал, что козленочек - уменьшенная копия своих родителей.

- Серая, шустрая. Самка сама ее кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями, - отметил Филиппов.

Специалисты говорят, что неконтролируемая охота на горалов привела к тому, что природная популяция этого вида значительно сократилась. Заповедники и зоопарки ведут работу по сохранению горалов.

В настоящее время в Новосибирском зоопарке собрана большая коллекция копытных животных. Только представителей семейства полорогих в ней более десяти. Многие из них относятся к редким, исчезающим видам.

Справка "РГ"

Китайского горала еще называют амурским или восточным. Это парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных семейства полорогих. Горал коренаст и похож на козу. Оба пола имеют короткие, изогнутые назад рога. Горалы населяют горные леса в юго-восточной России (Хабаровский край и Приморский край), в северо-восточном Китае (Хэйлунцзян и Гирин), а также на Корейском полуострове.