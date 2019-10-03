Инцидент с возгоранием в барнаульском аэропорту чартерного Boeing 676-300 в очередной раз заставил общественность и специалистов обратить внимание на вопросы обеспечения безопасности пассажиров.

Невероятно, но факт: в этот же день, за несколько часов до ЧП, в аэропорту проводили учения по тушению горящего лайнера. Фото: Сергей Зюзин/РГ

По общему мнению, все службы аэропорта во время обнаружения и тушения огня на борту воздушного судна сработали грамотно и слаженно.

Помогло еще и счастливое стечение обстоятельств: утром 25 сентября в аэропорту проводились масштабные учения по тушению пожара на борту самолета внутренних авиалиний. И это, конечно, выручило. Так, по словам специалистов МЧС, вечером, когда они прибыли на место (причем прибыли без задержек), работы им - за исключением психологов - не осталось. Впрочем, и тренировки по борьбе с форс-мажорными обстоятельствами проводятся в аэропорту регулярно и не для галочки. Загоревшийся самолет тушили, как учили, и потушили вовремя, иначе все могло бы закончиться большим пожаром и взрывом.

- С точки зрения безопасности наш аэропорт оснащен всей необходимой техникой, - подчеркнул в разговоре с "РГ" министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. - Там постоянно проходят учения и по тушению пожаров, и по эвакуации людей из воздушного судна, и по другим чрезвычайным моментам.

Однако события 25 сентября резко обозначили другие проблемы, и говорят о них не первый год. Об одной - на федеральном уровне, о другой - в крае.

Для компании AZUR.AIR инцидент с Boeing рейса "Камрань - Барнаул" далеко не первый в 2019 году. По подсчетам экспертов международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", только в первом полугодии их было девять - начиная с течи топлива через дренажный клапан и заканчивая повреждением хвостовой части фюзеляжа (случилось это 27 марта на рейсе судна 1993 года выпуска по маршруту "Кемерово - Индия"). Большинство Boeing у AZUR.AIR далеко не новые. Загоревшийся в барнаульском порту авиалайнер был выпущен в эксплуатацию в 1991 году. На тормозном пути самолета сотрудники аэропорта обнаружили большое количество деталей, высыпавшихся из правой стойки шасси как из худого мешка. Отчего это произошло, сейчас разбирается комиссия Росавиации. Но совершенно очевидно, что как бы бережно самолеты ни эксплуатировались, возраст есть возраст.

Понятно, что состояние воздушных судов - тема не местного уровня. Но есть вопросы и к аэропорту. Чем объяснить мучительно долгое прохождение пассажирами-погорельцами (из 334 человек 56 получили различные травмы) пограничного контроля и четырехчасовое томление в ожидании выдачи багажа? В багажный зал почему-то пропускали по пять человек. "Мы надеялись, что после стольких переживаний нас просто развезут по домам, а багаж разрешат забрать на следующий день. Но все карты спутало объявление, что чемоданы вот-вот начнут выдавать. Так и сидели - ждали у моря погоды", - рассказала "РГ" пассажирка рейса Ирина Солнцева.

- Ни для кого не секрет, что в международной части аэропорта у нас отсутствует автоматическая выдача багажа, что доставляет множество неудобств пассажирам, прилетевшим из мест отдыха, - признает Александр Дементьев. - На вылет работают четыре кабины паспортного контроля - и этого тоже недостаточно, ведь нужно проверить наличие необходимых документов и отсутствие ограничений на отъезд из России.

Принципиальный момент: обеспечение нормального функционирования воздушного пункта пропуска - забота не только аэропорта, но и региональной власти. Разговоры о строительстве нового аэровокзала в Барнауле ведутся уже лет десять, но расширением его структуры и возможностей занялись не так давно.

- Уже до этого авиационного инцидента руководством аэропорта и правительством края, как учредителями авиапредприятия "Алтай", были начаты работы по предпроектной подготовке и проектированию павильона для пассажиров международных рейсов, где установят линию автоматической выдачи багажа. Надеемся, что вскоре получение багажа, прохождение пограничного и таможенного контроля у наших земляков будут отнимать заметно меньше времени, чем сейчас, - говорит министр транспорта.

Как стало известно "РГ", павильон обработки багажа пассажиров международных рейсов должен открыться к предстоящим новогодним праздникам. Ведутся строительные работы, вырыт котлован. Вопрос оперативной выдачи багажа можно было бы решить раньше и проще - выдавать сумки, чемоданы и баулы "международников" в секторе прилета внутренних линий, где есть все необходимое и все для этого приспособлено (выдавать, естественно, в то время, когда нет внутренних рейсов, которых в Барнауле не так уж много). Авиапредприятие два с половиной года пыталось решить этот вопрос, но все уперлось в жесткие регламенты минтранса РФ и федеральной пограничной службы. Включить сектор прилета в границы воздушного пункта пропуска не разрешили. Тогда было принято решение возводить и оборудовать новый специальный павильон.

Также Александр Дементьев сообщил, что обсуждается вопрос парковок у аэровокзального комплекса:

- Нужно все упорядочить, сделать более комфортный проезд и усилить контроль, чтобы водители не парковались в неположенных местах. Проезд всегда должен быть свободным для всех видов техники, в том числе специальных и крупногабаритных. Boeing загорелся в вечернее время, когда автотранспорта было немного. Но его гораздо больше в утренние часы, когда рейс следует за рейсом.

Между тем

В июне 2021 года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается прибытие большого количества иностранных спортивных делегаций - по оценкам организаторов, около полутора тысяч человек. Они привезут габаритный груз - байдарки и каноэ. Поэтому в ближайшее время нужно решать вопрос о строительстве просторного и комфортабельного павильона прибытия международных рейсов.

Кстати

В феврале этого года в барнаульском аэропорту во время посадки в самолет на утренний рейс "Барнаул - Москва" под ногами у пассажиров обрушился трап. Шесть человек упали на взлетное поле с четырехметровой высоты, четверо были госпитализированы.

- Расследование уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, до сих пор не завершено. Могу сказать только, что в этой истории - целый клубок того, что мы называем "человеческий фактор". Кроме того, что такое трап СПТ-154, с которого упали люди? Это конструкция, сделанная в 1981 году, производитель - завод в Харькове. Со всеми вытекающими последствиями. Сейчас у нас трапы французского производства - очень удобные, качественные, хотя и довольно дорогие. В аэропорту три таких трапа 2014 года выпуска, ранее они эксплуатировались во Внуково. Также используются СПТ, которые прошли соответствующую проверку и получили разрешение на эксплуатацию - часть из них до 2021 года, - сообщил Виталий Архипенко, гендиректор ОАО "Авиапредприятие "Алтай".