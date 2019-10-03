В Кузбассе из роддома похитили младенца

41-летней жительнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в похищении младенца из роддома.

По версии следствия, ребенок был похищен накануне прямо из палаты родильного отделения одного из медицинских учреждений областного центра. Женщина свободно зашла в палату и вынесла новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу ребенка, позвонила мужу, который как раз в это время подъезжал к роддому. Увидев женщину с ребенком, завернутым в куртку, остановил ее и забрал мальчика. А злоумышленница скрылась.

Супруги обратились в правоохранительные органы. Оперативники выяснили личность подозреваемой. Задержали ее на автовокзале в Ленинске-Кузнецком.

- Женщина призналась, что несколько месяцев назад обманула мужа: сообщила ему о беременности, которой на самом деле не было, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - И, взяв чужого ребенка, она объявила, что якобы родила сына.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части второй статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), фигурантке будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Вопрос о заключении ее под стражу решается. Предстоит дать юридическую оценку и действиям медицинского персонала.