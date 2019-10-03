Корпорация развития Северного Кавказа рассмотрит 3 проекта Ингушетии

Ингушетия рассчитывает получить поддержку Корпорации развития Северного Кавказа в реализации трех инвестиционных проектов.

Речь идет о создании новых производств по выпуску строительных материалов, детских средств гигиены, а также проекте по выращиванию овощей.

Как рассказали в министерстве финансов Ингушетии, корпорация рассмотрит заявки по заводам "Бестбренд", "Строймаркет" и агрокомбинату "Сунжа". Кстати, комбинату в прошлом году уже была оказана финансовая поддержка по линии КРСК - на строительство первой очереди тепличного комплекса предприятия.

Со своей стороны, республиканское правительство окажет инвесторам помощь в рамках действующих в регионе мер господдержки инвестиционной деятельности.

- Перед нами стоит задача по повышению эффективности уже вложенных инвестиций и созданию благоприятных условий для реализации новых проектов. Необходимо также проработать предложения по повышению инвестиционной привлекательности республики, - заявил председатель правительства Ингушетии Константин Суриков.