На Ставрополье сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков

Сотрудника исправительной колонии № 6 в Ставропольском крае обвиняют в нескольких эпизодах вымогательства взяток у заключенных, а также превышении должностных полномочий. По данным СУ СК РФ по региону, подозреваемый занимал должность заместителя начальника отдела безопасности ИК-6, расположенном в Курском районе.

"С апреля по октябрь 2018 года обвиняемый вымогал деньги у осужденных, угрожал посадить их в камеру, а также продавал им изъятые у них телефоны", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, по данным следствия, одному из заключенных должны были ужесточить условия содержания, но сотрудник исправительного учреждения "за 14 тысяч рублей" сделал так, чтобы этого не случилось.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и передано в СК. Сейчас расследование завершено и передано в суд с обвинительным заключением. Дело вели сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по краю.

Заместитель начальника отдела безопасности ИК-6 обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение и вымогательство взятки" и части 1 статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Максимальное наказание по совокупности этих статей может составить 16 лет лишения свободы.