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03.10.2019 13:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чечне запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Парламент Чеченской Республики запретил продажу электронных сигарет, известных также как вейпы, на территории региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

Фото: Ульяновская Гордума
Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям

- Законопроект "Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН), жидкостей для них и устройств для нагревания табака" депутаты приняли единогласно и в окончательном чтении, - заявили в парламенте ЧР.

Как следует из текста документа, теперь те, кому еще не исполнилось 18 лет, не смогут покупать не только вейпы, но и курительные аэрозоли.

Намерения ограничить реализацию электронных сигарет ранее высказал глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что это увлечение в последние годы стремительно распространились среди молодежи, что вызывает серьезные опасения у министерства здравоохранения региона.

- Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Зафиксированы случаи летального исхода в результате их длительного употребления. Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ, - сказал глава региона.

Ранее электронные сигареты попали под запрет продаж несовершеннолетним в Вологодской и Пензенской областях и Ставропольском крае. Затем ограничения ввели в Оренбургской области, в Санкт-Петербурге, Удмуртии и Бурятии. А в 2019 году к ним добавились Москва, Астраханская и Ростовская области, а в сентябре - Камчатка.

Кстати

В США в сентябре был зафиксирован первый случай смерти, предположительно вызванной вейпингом. А за три следующие недели число жертв новомодной привычки возросло до шести. Об очередном летальном исходе на днях сообщили власти штата Канзас. Более 500 человек по всей стране госпитализированы с тяжелыми поражениями легких, которые, как заявляют в центре профилактики и контроля заболеваний (CDC) США, спровоцированы именно многолетним курением электронных устройств.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Борьба с курением
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