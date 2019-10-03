В ингушском селе открылся пункт финансового просвещения

В Сунженском районе республики в селе Алкун в здании местной администрации заработал первый в Ингушетии пункт финансового просвещения населения.

В нем любой желающий может получить базовые знания по финансовой грамотности. Цель создания такого центра - в повышении доступности финансовых услуг для жителей малочисленных и удаленных населенных пунктов. Его посетители смогут получить консультации, в том числе, по системе быстрых платежей, современным платежным технологиям, им расскажут, как не попасться на удочку интернет-мошенников и куда обратиться в случае возникновения проблемы или нарушения прав.

Эксперты не только проконсультируют посетителей, но и предложат им нужную литературу по различным финансовым вопросам, к примеру, просветительские буклеты Банка России.

- Открытие таких просветительских пунктов - часть большой программы банка. Центр в Алкуне стал первым в Ингушетии, вслед за ним откроются и другие, - заверили в республиканском отделении банка.

Планируется, что пункты будут осуществлять прием граждан два раза в месяц.