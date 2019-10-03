Александро-Невская Лавра вошла в ТОП-10 самых посещаемых святынь РФ

В ТОП-10 самых популярных объектов православного паломничества вошла Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге. Рейтинг составили специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, обычно формирующие его на основании опроса пользователей социальных сетей.

В рейтинг попали такие значимые православные святыни, как Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, Троице-Сергиева Лавра, московский Новодевичий монастырь, Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, Псково-Печерский монастырь.

В десятку лидеров впервые вошла и Александро-Невская Лавра.

- Мы очень рады, что наша Невская Лавра в лидерах по посещаемости туристами и паломниками, - пишет в Facebook руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. - В этом году цветение невиданных сортов роз радует посетителей старейшего монастыря Петербурга с первых дней лета и до сих пор - приходите и убедитесь.