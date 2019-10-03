Новое оборудование позволит архангельским инвалидам удержаться на рынке

Новости

Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл 17:50
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 17:49
МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 17:32
В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 20:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прибыль на ощупь

Новое оборудование позволит архангельским инвалидам удержаться на рынке
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Архангельское учебно-производственное предприятие, на котором работают люди с инвалидностью, в том числе полностью незрячие, получило современный автоматический комплекс по производству коробок из гофрокартона. Он позволит наносить на выпускаемую продукцию многоцветную объемную печать.

Коробки для пиццы, тортов и прочих товаров - главная продукция предприятия, и она стабильно пользуется весьма неплохим спросом. К примеру, большинство пиццерий Архангельска заказывает упаковку именно здесь. А в цвете она должна еще больше понравиться клиентам.

В Архангельске завершается первый этап масштабного ремонта дорог

Кроме того, организация выпускает ящики для посылок, папки для документов, конверты, бумажные пакеты и многое другое. Эту продукцию уже закупают около 400 предприятий Поморья, ну а новое оборудование поможет сделать ее еще более конкурентоспособной. В автоматический комплекс инвестировали семь миллионов рублей. А всего Всероссийское общество слепых - учредитель производства - за восемь лет вложило в него свыше 21 миллиона рублей. И не зря: в жестких рыночных условиях предприятие уже двадцать лет держится на плаву и дает работу людям, которым практически нереально ее найти. Между тем девять из 46 работников бумажного производства почти или совсем не видят, а еще шестнадцать являются инвалидами из-за других проблем со здоровьем.

- В области осталось всего два производства, на которых могут работать люди с ограниченными возможностями, - в Архангельске и Котласе, - отметила гендиректор предприятия Любовь Винтоняк. - Уже два года в регионе действует программа по финансированию рабочих мест для инвалидов. В этом году на выделенные средства мы отремонтировали полы в двух цехах.

В Архангельске построили рыбоперерабатывающий береговой завод

В рамках областных программ занятости предприятие получает средства на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ему возмещают и затраты на приобретение и установку специального оборудования.

Всего в системе Всероссийского общества слепых работают 170 предприятий - от Владивостока до Калининграда. И ВОС рассчитывает на усиление региональной поддержки своих особых производств.

Кстати

Со сбытом продукции архангельскому предприятию помогает и развернувшаяся борьба с пластиком. Выпускаемая им картонная тара считается одним из самых экологичных видов упаковки. В отличие от пластиковой она поддается переработке и не загрязняет окружающую среду.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности