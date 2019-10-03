Новое оборудование позволит архангельским инвалидам удержаться на рынке

Архангельское учебно-производственное предприятие, на котором работают люди с инвалидностью, в том числе полностью незрячие, получило современный автоматический комплекс по производству коробок из гофрокартона. Он позволит наносить на выпускаемую продукцию многоцветную объемную печать.

Коробки для пиццы, тортов и прочих товаров - главная продукция предприятия, и она стабильно пользуется весьма неплохим спросом. К примеру, большинство пиццерий Архангельска заказывает упаковку именно здесь. А в цвете она должна еще больше понравиться клиентам.

Кроме того, организация выпускает ящики для посылок, папки для документов, конверты, бумажные пакеты и многое другое. Эту продукцию уже закупают около 400 предприятий Поморья, ну а новое оборудование поможет сделать ее еще более конкурентоспособной. В автоматический комплекс инвестировали семь миллионов рублей. А всего Всероссийское общество слепых - учредитель производства - за восемь лет вложило в него свыше 21 миллиона рублей. И не зря: в жестких рыночных условиях предприятие уже двадцать лет держится на плаву и дает работу людям, которым практически нереально ее найти. Между тем девять из 46 работников бумажного производства почти или совсем не видят, а еще шестнадцать являются инвалидами из-за других проблем со здоровьем.

- В области осталось всего два производства, на которых могут работать люди с ограниченными возможностями, - в Архангельске и Котласе, - отметила гендиректор предприятия Любовь Винтоняк. - Уже два года в регионе действует программа по финансированию рабочих мест для инвалидов. В этом году на выделенные средства мы отремонтировали полы в двух цехах.

В рамках областных программ занятости предприятие получает средства на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ему возмещают и затраты на приобретение и установку специального оборудования.

Всего в системе Всероссийского общества слепых работают 170 предприятий - от Владивостока до Калининграда. И ВОС рассчитывает на усиление региональной поддержки своих особых производств.

Кстати

Со сбытом продукции архангельскому предприятию помогает и развернувшаяся борьба с пластиком. Выпускаемая им картонная тара считается одним из самых экологичных видов упаковки. В отличие от пластиковой она поддается переработке и не загрязняет окружающую среду.