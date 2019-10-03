Прокуратура начала проверки квест-комнат

Подводя итоги проверки, представители надзорного ведомства пришли к выводу, что новомодные развлечения, призванные вроде бы лишь слегка пощекотать нервы публике, далеко не так безобидны, как о том говорится в рекламных проспектах.
И речь не только об обеспечении физической, в том числе, пожарной безопасности, которое на большинстве проверенных объектов оставляет желать много лучшего. К примеру, прокуроры обнаружили и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, и неработающие системы оповещения, и недостаток эвакуационных выходов.
Учитывая, что зачастую квест-комнаты устраивают в совершенно не приспособленных для этого помещениях - в офисных зданиях, подвалах, автомастерских - высока вероятность того, что игровые ужастики могут легко превратиться в реальный ужас. Главная фишка игры в том, что ее участников запирают в помещении, и они должны за час или два найти выход, разгадывая головоломки.
Впрочем, такие нарушения для прокуроров не в новинку, и как с ними бороться, им хорошо известно - предупреждения, штрафы, закрытие. Озадачила работников надзора другая, по их мнению, опасность. Она угрожает не телам, а душам участников. Особенно юных.
Это, к примеру, весьма популярная игра, в которой участники должны ограбить банк. Проверявшие пришли к выводу, что перед ними - самая настоящая пошаговая инструкция по совершению такого тяжкого преступления - с предварительной разведкой, взломом системы безопасности банка, подбором кода к замку, привлечением хакеров.
В другой игре, жанра хоррор-квест, участники которой должны спасаться от маньяка-убийцы, в качестве реквизита использовалась умело сделанная имитация человеческих останков.
Разумеется, каждая игра обязательно имеет возрастную маркировку. Но прокуроры выявили факты, когда, например, двенадцатилетнего ребенка пустили на игру, которая "детям до шестнадцати". В игре, помеченной грифом "18+", участвовали шестнадцатилетние.
Владельцев квест-комнат, допустивших нарушения правил и норм, привлекут к административной ответственности. Но как быть с угрозой здоровью духовному, особенно детскому? - задают вопрос прокуроры Архангельска. Квест-комнаты в короткий срок обрели бешеную популярность прежде всего у детей и подростков. Они вытряхивают из родителей деньги на походы на такие развлечения. Так что традиционным путем - взять и запретить, приняв закон, - здесь не получится. Уйдут в подполье, хуже будет.
Не порадовала и проверка квест-комнат в Республике Коми: в шести заведениях выявили около 60 фактов грубого несоблюдения требований безопасности. Как и в Поморье, до травм дело не доходило, а вот в других регионах такие случаи бывали. Например, в Рыбинске Ярославской области 17-летняя участница квеста получила серьезную травму глаза при запуске фейерверка. А в Петербурге женщину в ходе игры ударили топором по ноге.
Архангельских нарушителей привлекут к административной ответственности. Но участники квестов считают, что повлиять на развлекательный бизнес могут и они сами.
- У меня трое сыновей школьного возраста, и мы очень любим квесты. Но пойдем далеко не в каждое место. Ориентиром служат положительные отзывы тех, кто уже участвовал в игре. Я заранее собираю информацию об организаторах квеста и на месте общаюсь с сотрудниками. Как правило, это уже позволяет сделать вывод, можно ли вести туда своих детей, - делится опытом архангелогородка Ольга Канева.