Прокуратура начала проверки квест-комнат

Новости

На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 21:04
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл 17:50
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 17:49
МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Учат грабить банки и бежать из тюрьмы

Прокуратура начала проверки квест-комнат
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Прокуратура Архангельска решила проверить, что же происходит в ставших не так давно широко популярными в городе квест-комнатах. В этих помещениях, если кто не знает, организаторы нового вида развлечений моделируют различного рода экстремальные ситуации, выпутаться из которых предлагается посетителям. Кстати, за достаточно высокую плату. Собственно говоря, это привычная многим компьютерная игра, только перенесенная отчасти в реальную обстановку, но - с соответствующими декорациями, персонажами, которых изображает персонал квест-комнат, спецэффектами.

Подводя итоги проверки, представители надзорного ведомства пришли к выводу, что новомодные развлечения, призванные вроде бы лишь слегка пощекотать нервы публике, далеко не так безобидны, как о том говорится в рекламных проспектах.

Во Владимире агрессивный подросток пришел в школу с топором

И речь не только об обеспечении физической, в том числе, пожарной безопасности, которое на большинстве проверенных объектов оставляет желать много лучшего. К примеру, прокуроры обнаружили и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, и неработающие системы оповещения, и недостаток эвакуационных выходов.

Учитывая, что зачастую квест-комнаты устраивают в совершенно не приспособленных для этого помещениях - в офисных зданиях, подвалах, автомастерских - высока вероятность того, что игровые ужастики могут легко превратиться в реальный ужас. Главная фишка игры в том, что ее участников запирают в помещении, и они должны за час или два найти выход, разгадывая головоломки.

Впрочем, такие нарушения для прокуроров не в новинку, и как с ними бороться, им хорошо известно - предупреждения, штрафы, закрытие. Озадачила работников надзора другая, по их мнению, опасность. Она угрожает не телам, а душам участников. Особенно юных.

В Подмосковье подросток убил школьную подругу

Это, к примеру, весьма популярная игра, в которой участники должны ограбить банк. Проверявшие пришли к выводу, что перед ними - самая настоящая пошаговая инструкция по совершению такого тяжкого преступления - с предварительной разведкой, взломом системы безопасности банка, подбором кода к замку, привлечением хакеров.

В другой игре, жанра хоррор-квест, участники которой должны спасаться от маньяка-убийцы, в качестве реквизита использовалась умело сделанная имитация человеческих останков.

Разумеется, каждая игра обязательно имеет возрастную маркировку. Но прокуроры выявили факты, когда, например, двенадцатилетнего ребенка пустили на игру, которая "детям до шестнадцати". В игре, помеченной грифом "18+", участвовали шестнадцатилетние.

В Москве подростки жестоко избили девушку "на камеру"

Владельцев квест-комнат, допустивших нарушения правил и норм, привлекут к административной ответственности. Но как быть с угрозой здоровью духовному, особенно детскому? - задают вопрос прокуроры Архангельска. Квест-комнаты в короткий срок обрели бешеную популярность прежде всего у детей и подростков. Они вытряхивают из родителей деньги на походы на такие развлечения. Так что традиционным путем - взять и запретить, приняв закон, - здесь не получится. Уйдут в подполье, хуже будет.

Не порадовала и проверка квест-комнат в Республике Коми: в шести заведениях выявили около 60 фактов грубого несоблюдения требований безопасности. Как и в Поморье, до травм дело не доходило, а вот в других регионах такие случаи бывали. Например, в Рыбинске Ярославской области 17-летняя участница квеста получила серьезную травму глаза при запуске фейерверка. А в Петербурге женщину в ходе игры ударили топором по ноге.

Популярна игра, в которой участники должны... ограбить банк. Это самая настоящая пошаговая инструкция по совершению тяжкого преступления

Архангельских нарушителей привлекут к административной ответственности. Но участники квестов считают, что повлиять на развлекательный бизнес могут и они сами.

- У меня трое сыновей школьного возраста, и мы очень любим квесты. Но пойдем далеко не в каждое место. Ориентиром служат положительные отзывы тех, кто уже участвовал в игре. Я заранее собираю информацию об организаторах квеста и на месте общаюсь с сотрудниками. Как правило, это уже позволяет сделать вывод, можно ли вести туда своих детей, - делится опытом архангелогородка Ольга Канева.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности