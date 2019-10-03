Прокуратура начала проверки квест-комнат

Прокуратура Архангельска решила проверить, что же происходит в ставших не так давно широко популярными в городе квест-комнатах. В этих помещениях, если кто не знает, организаторы нового вида развлечений моделируют различного рода экстремальные ситуации, выпутаться из которых предлагается посетителям. Кстати, за достаточно высокую плату. Собственно говоря, это привычная многим компьютерная игра, только перенесенная отчасти в реальную обстановку, но - с соответствующими декорациями, персонажами, которых изображает персонал квест-комнат, спецэффектами.

Подводя итоги проверки, представители надзорного ведомства пришли к выводу, что новомодные развлечения, призванные вроде бы лишь слегка пощекотать нервы публике, далеко не так безобидны, как о том говорится в рекламных проспектах.

И речь не только об обеспечении физической, в том числе, пожарной безопасности, которое на большинстве проверенных объектов оставляет желать много лучшего. К примеру, прокуроры обнаружили и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, и неработающие системы оповещения, и недостаток эвакуационных выходов.

Учитывая, что зачастую квест-комнаты устраивают в совершенно не приспособленных для этого помещениях - в офисных зданиях, подвалах, автомастерских - высока вероятность того, что игровые ужастики могут легко превратиться в реальный ужас. Главная фишка игры в том, что ее участников запирают в помещении, и они должны за час или два найти выход, разгадывая головоломки.

Впрочем, такие нарушения для прокуроров не в новинку, и как с ними бороться, им хорошо известно - предупреждения, штрафы, закрытие. Озадачила работников надзора другая, по их мнению, опасность. Она угрожает не телам, а душам участников. Особенно юных.

Это, к примеру, весьма популярная игра, в которой участники должны ограбить банк. Проверявшие пришли к выводу, что перед ними - самая настоящая пошаговая инструкция по совершению такого тяжкого преступления - с предварительной разведкой, взломом системы безопасности банка, подбором кода к замку, привлечением хакеров.

В другой игре, жанра хоррор-квест, участники которой должны спасаться от маньяка-убийцы, в качестве реквизита использовалась умело сделанная имитация человеческих останков.

Разумеется, каждая игра обязательно имеет возрастную маркировку. Но прокуроры выявили факты, когда, например, двенадцатилетнего ребенка пустили на игру, которая "детям до шестнадцати". В игре, помеченной грифом "18+", участвовали шестнадцатилетние.

Владельцев квест-комнат, допустивших нарушения правил и норм, привлекут к административной ответственности. Но как быть с угрозой здоровью духовному, особенно детскому? - задают вопрос прокуроры Архангельска. Квест-комнаты в короткий срок обрели бешеную популярность прежде всего у детей и подростков. Они вытряхивают из родителей деньги на походы на такие развлечения. Так что традиционным путем - взять и запретить, приняв закон, - здесь не получится. Уйдут в подполье, хуже будет.

Не порадовала и проверка квест-комнат в Республике Коми: в шести заведениях выявили около 60 фактов грубого несоблюдения требований безопасности. Как и в Поморье, до травм дело не доходило, а вот в других регионах такие случаи бывали. Например, в Рыбинске Ярославской области 17-летняя участница квеста получила серьезную травму глаза при запуске фейерверка. А в Петербурге женщину в ходе игры ударили топором по ноге.

Популярна игра, в которой участники должны... ограбить банк. Это самая настоящая пошаговая инструкция по совершению тяжкого преступления

Архангельских нарушителей привлекут к административной ответственности. Но участники квестов считают, что повлиять на развлекательный бизнес могут и они сами.

- У меня трое сыновей школьного возраста, и мы очень любим квесты. Но пойдем далеко не в каждое место. Ориентиром служат положительные отзывы тех, кто уже участвовал в игре. Я заранее собираю информацию об организаторах квеста и на месте общаюсь с сотрудниками. Как правило, это уже позволяет сделать вывод, можно ли вести туда своих детей, - делится опытом архангелогородка Ольга Канева.