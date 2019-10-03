Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса

Вологодский мастер татуировки Александр Кот на фестивале в Москве установил новый мировой рекорд по длительности сеанса. Он без перерыва набивал тату на двенадцати моделях 60 часов 30 минут - два с половиной дня.

По условиям Книги рекордов Гиннесса тату-мастер мог делать лишь пятиминутную паузу после каждого часа работы. Но за это время надо было успеть подготовить рабочее место для нового клиента, поэтому на отдых практически ничего не оставалось.

Побить мировой рекорд в татуировке было заветной мечтой 23-летнего вологжанина. За работу на фестивале он получил 50 тысяч рублей. На своей странице в соцсети Александр Кот сообщил, что перевел всю сумму в фонд помощи больным детям.