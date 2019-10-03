Новости

Новый Toyota RAV4 оказался не так плох, как говорили шведы 16:10
Путин оценил отношения с Казахстаном 16:06
Lada Vesta с "роботом" оказалась никому не нужна 16:00
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса 15:59
Пермский суд смягчил приговор соучастнику избиения DJ Smash 15:57
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег 15:55
На Кубани спасатели ликвидировали последствия "аварии" поезда 15:54
Как в Италии ответили на пошлины в отношении пармезана 15:54
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса 15:44
Пушков: Фейками о вмешательстве России американцы довели себя до истерики 15:42
В Перми во время дорожных работ погибла женщина 15:42
Зобнин получил травму на тренировке 15:37
В Саранске школьники сбежали в Чернобыль после просмотра фильма 15:36
Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа 15:34
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
На Ставрополье сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков 15:20
Путин назвал Иорданию очень важным партнером 15:17
Владельца "112.Украина" допросили по статьям о терроризме 15:15
В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса 15:15
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ 15:13
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок "Аватара 2" 15:13
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном 15:05
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо 15:04
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 15:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса

Текст: Марина Ледяева (Вологда)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вологодский мастер татуировки Александр Кот на фестивале в Москве установил новый мировой рекорд по длительности сеанса. Он без перерыва набивал тату на двенадцати моделях 60 часов 30 минут - два с половиной дня.

По условиям Книги рекордов Гиннесса тату-мастер мог делать лишь пятиминутную паузу после каждого часа работы. Но за это время надо было успеть подготовить рабочее место для нового клиента, поэтому на отдых практически ничего не оставалось.

Футболист "Брюгге" набьет две татуировки в честь дубля в ворота "Реала"

Побить мировой рекорд в татуировке было заветной мечтой 23-летнего вологжанина. За работу на фестивале он получил 50 тысяч рублей. На своей странице в соцсети Александр Кот сообщил, что перевел всю сумму в фонд помощи больным детям.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары