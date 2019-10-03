В Эрмитаже обнародовали находки античной экспедиции в Милете

Античная комплексная археологическая экспедиция Эрмитажа возобновила исследования Милета и обнаружила новые находки, сообщается на официальном сайте музея.

Экспедиция работала в Милете (Турция), но несколько лет назад ей пришлось прекратить исследования. И вот после шестилетнего перерыва они начаты вновь. Милет - один из самых крупных городов античного мира, крупнейшей метрополии древнегреческих колоний в Причерноморье, поэтому работы здесь так привлекают археологов.

В сентябре 2019 года работы шли на так называемой траншее Теодора Виганда, он раскапывал город в начале XX века, но полевая документация о тех работах была утрачена в годы Первой Мировой войны.

Среди жилых и хозяйственных построек были обнаружены замечательные памятники мелкой пластики. Наиболее интересные находки относятся к IV веку до н.э., среди них - целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров. Часть статуэток была связана с культом Афродиты.