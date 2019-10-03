В Эрмитаже вспоминают 200 лет русского присутствия на Ближнем Востоке

- Чтобы понять ту атмосферу, перечитайте "Смерть Вазир-Мухтара" Юрия Тынянова, - советует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, открывший вместе с Сергеем Степашиным всероссийскую научную конференцию "200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской империи".

- Русское присутствие на Ближнем Востоке, которому мы посвятили нашу конференцию, - это не столько дипломатия, сколько культурные связи, которые эта дипломатия обеспечивала, - рассказал "РГ" Михаил Пиотровский. - Важно, что она пройдет в Эрмитаже, в Зимнем дворце, где принимались самые важные решения в то время.

Стоит увидеть ключ от башни Давида в Иерусалиме и подарки царю от султана

Кроме памяти места важна память, сохраненная в музейных вещах. Стоит увидеть ключ от башни Давида в Иерусалиме и подарки, которые султан Махмуд II поднес Николаю I в дар за защиту Стамбула от египетских войск Мухаммеда Али. " Через интересные эпизоды и воспоминания мы попробуем восстановить дипломатическо-культурную атмосферу, которая существовала здесь у нас, в Зимнем дворце", - подчеркивает Михаил Пиотровский. Атмосфера 200-летней давности с одной стороны была бюрократической, а с другой - пронизанной тщательнейшим изучением политической ситуации и защитой российских интересов на Ближнем Востоке. "Там и всякие дипломатические игры с Турцией, и связь с христианами Ближнего Востока, особое сочетание бюрократического, военного и гражданского начал", - говорит Михаил Пиотровский. Атмосфера дипломатических приемов и интриг, но при этом очень глубокого изучения ближневосточного мира, которое Россия начала 200 лет назад, тщательно воссоздается современниками. В конференции принимают участие митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и руководители посольств стран Ближнего Востока, аккредитованные в РФ.