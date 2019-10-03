В "Крестах" арестанты избили петербуржца за отсутствие денег

Следственный комитет по Петербургу выясняет обстоятельства, при которых в изоляторе "Кресты" трое арестантов вымогали деньги у четвертого. Мужчину при этом жестоко избили.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло еще в июле в камере. Потерпевшему 21 год. Он обвиняется в продаже наркотиков. На период следствия суд его арестовал.

В камере у молодого человека другие арестанты стали вымогать 20 тысяч рублей. У петербуржца таких средств не оказалось, и его избили. Далее нападавшие взяли мобильный телефон, который в нарушение всех инструкций находился у них в камере, и позвонили родственникам избитого парня.

Мужчины потребовали денег и пообещали, что если перевода не будет, то петербуржца изобьют снова. Родственники смогли найти три тысячи рублей и перевели деньги на карту знакомой одного из нападавших.

Сейчас Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении всех трех нападавших уголовное дело по статье "Вымогательство".