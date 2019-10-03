В Петербурге более 20 детей отравились в школе

Управление Роспотребнадзора Петербурга проводит проверку санитарно-эпидемиологического состояния в школе № 508 Московского района. Необходимость этой проверки обусловлена зарегистрированной кишечной инфекции у 21 ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Диагноз "дизентерия" установлен уже у восьми учащихся. Всего в инфекционные больницы города было доставлено 11 человек. Сейчас на стационарном лечении остается шестеро детей.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока.

Проверена также организация, которая занималась организацией питания: многочисленные грубые нарушения СанПиНов выявлены и там. В частности, вскрылись факты несоблюдение технологии приготовления пищи, нарушения правил использования инвентаря и личной гигиены персонала.

В школе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. А в отношении общепита вынесен временный запрет на продолжение деятельности. Материала об административном нарушении направлены в суд.