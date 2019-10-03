В Петербурге открыли три новые станции метро

В Петербурге запущено движение по Фрунзенскому радиусу фиолетовой ветки метрополитена. Пассажиров начали принимать станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

В конце августа по ветке было открыто тестовое движение. То есть поезда доезжали по Фрунзенскому радиусу, но без пассажиров. Параллельно новые объекты подземки пристально изучили сотрудники Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства выявили некоторые недочеты, они были устранены, после чего было получено документальное подтверждение того, что построенные станции и все остальные объекты Фрунзенского радиуса соответствуют проектной документации. На основании этого Госстройнадзор по Петербургу разрешил ввести участки в эксплуатацию.

Ожидается, что ежедневно новые станции будут перевозить порядка 900 тысяч пассажиров.

История строительства пятой ветки петербургской подземки, также ее называют Фрунзенско-Приморской, достаточно сложна. Эта самая "молодая" линия. Первая станция на ветке - "Садовая", она была запущена в 1991-м году, другие станции еще не были построены, поэтому она входила в состав оранжевой ветки.

Строительство каждой станции на ветке шло с многолетним отставанием от графика. Станции "Волковская", "Бухарестская" и "Международная" были введены в строй в конце декабря 2012 года.

К этому моменту уже началась тоннеля для трех последних станций Фрунзенского радиуса: "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар". Это была очень непростая задача, ведь грунты на этом участке очень водонасыщенные, постоянно попадались валуны.

Изначально предполагалось, что станции откроют в 2016-м. Но к этому сроку успеть было нереально, даже на станции "Проспект Славы", которая открывает вторую очередь Фрунзенского радиуса, к этому времени оставалось завершить проходку правого тоннеля. Между тем уже тогда на станции начали монтировать эскалаторы.

Завершить все работы планировалось к Чемпионату мира по футболу. Но к лету 2018-м года удалось построить лишь продолжение "зеленой" ветки метро, а сроки сдачи второго этапа Фрунзенского радиуса сдвинули на 1 июля 2019 года.

Но и тогда выяснилось, что строители не справляются. Тогда было решено открывать станции осенью. Наконец станции приняли своих первых пассажиров. Их было много. Еще накануне в метрополитене Петербурга стало звучать объявление, что движение по Фрунзенскому радиусу открывается. Многие горожане специально пораньше пришли к станциям. Открытие дверей петербуржцы встречали аплодисментами.

Ожидается, что новые станции существенно разгрузит "синюю" ветку метро, а также Московский проспект.