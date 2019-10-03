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03.10.2019 17:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге открыли три новые станции метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ

В Петербурге запущено движение по Фрунзенскому радиусу фиолетовой ветки метрополитена. Пассажиров начали принимать станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

В конце августа по ветке было открыто тестовое движение. То есть поезда доезжали по Фрунзенскому радиусу, но без пассажиров. Параллельно новые объекты подземки пристально изучили сотрудники Ростехнадзора.

Фото: Анжела Мнацаканян
Ростехнадзор завершил проверку новых станций метро в Петербурге

Сотрудники ведомства выявили некоторые недочеты, они были устранены, после чего было получено документальное подтверждение того, что построенные станции и все остальные объекты Фрунзенского радиуса соответствуют проектной документации. На основании этого Госстройнадзор по Петербургу разрешил ввести участки в эксплуатацию.

Ожидается, что ежедневно новые станции будут перевозить порядка 900 тысяч пассажиров.

История строительства пятой ветки петербургской подземки, также ее называют Фрунзенско-Приморской, достаточно сложна. Эта самая "молодая" линия. Первая станция на ветке - "Садовая", она была запущена в 1991-м году, другие станции еще не были построены, поэтому она входила в состав оранжевой ветки.

Строительство каждой станции на ветке шло с многолетним отставанием от графика. Станции "Волковская", "Бухарестская" и "Международная" были введены в строй в конце декабря 2012 года.

Пока еще безымянная трамвайная линия соединит Купчино и Шушары

К этому моменту уже началась тоннеля для трех последних станций Фрунзенского радиуса: "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар". Это была очень непростая задача, ведь грунты на этом участке очень водонасыщенные, постоянно попадались валуны.

Изначально предполагалось, что станции откроют в 2016-м. Но к этому сроку успеть было нереально, даже на станции "Проспект Славы", которая открывает вторую очередь Фрунзенского радиуса, к этому времени оставалось завершить проходку правого тоннеля. Между тем уже тогда на станции начали монтировать эскалаторы.

Завершить все работы планировалось к Чемпионату мира по футболу. Но к лету 2018-м года удалось построить лишь продолжение "зеленой" ветки метро, а сроки сдачи второго этапа Фрунзенского радиуса сдвинули на 1 июля 2019 года.

Но и тогда выяснилось, что строители не справляются. Тогда было решено открывать станции осенью. Наконец станции приняли своих первых пассажиров. Их было много. Еще накануне в метрополитене Петербурга стало звучать объявление, что движение по Фрунзенскому радиусу открывается. Многие горожане специально пораньше пришли к станциям. Открытие дверей петербуржцы встречали аплодисментами.

Ожидается, что новые станции существенно разгрузит "синюю" ветку метро, а также Московский проспект.

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